Občina na začasnem financiranju

17.12.2020 | 16:20

Da so zadostili vsem priporočilom, je seja potekala v veliki dvorani Kulturno-kongresnega centra.

Župan Občine Dolenjske Toplice Franci Vovk

Dolenjske Toplice - Svetniki Občine Dolenske Toplice so včeraj v prvem branju soglasno potrdili predlog dvoletnega proračuna in ga tako poslali v javno obravnavo, ta čas pa lahko občani podajo predloge in pobude za spremembo. Ker do novega leta občina še ne bo imela potrjenega proračuna, je župan Franci Vovk svetnike seznanil s sklepom o začasnem financiranju za obdobje enega meseca.

Občina naslednje leto predvideva nekaj manj kot 4,9 milijona evrov prihodkov in odhodkov, medtem ko za leto 2022 načrtuje na prihodkovni in odhodkovni strani okoli 4,2 milijona evrov. V naslednjem letu bo velik poudarek na pripravi projektnih dokumentacij za nekatere investicije, ki jih bodo v letu 2022 in kasneje uresničili, je poudaril župan in dodal: »Imamo zelo malo projektne dokumentacije, ki je osnova za kakšno investicijo. Določeni projekti so narejeni na polovico, na 70 ali 80 odst.« Nova finančna perspektiva, ki prihaja za obdobje 2021-27 po njegovih besedah zahteva pripravljeno projektno dokumentacijo, ki je pogoj, če se želijo javiti na morebiten evropski ali državni razpis.

Seveda v naslednjih dveh letih ne bodo samo projektirali, temveč se bodo lotili tudi novih naložb. Med drugim je bil izpostavljen pločnik od Sel pri Dolenjskih Toplicah do Podturna. Po besedah župana je sofinancerski sporazum z državo, ki bo obenem urejala cestišče, že dogovorjen, v naslednjih dveh letih načrtujejo dokončanje pločnika od Dolenjskih Toplic do Dolenjih Sušic, če ne bo zapletov bi se lahko občina skupaj z državo lotila tudi rekonstrukcije ceste od Soteske do Podhoste, kjer je prav tako predviden pločnik.

V razpravi se je oglasilo nekaj svetnikov, ki so podali nekaj predlogov k predlogu dvoletnega proračun. Podrobneje o tem in ostalem dogajanju na seji pa naslednjem Dolenjskem listu.

Besedilo in fotografije: R. N.

