Z gradbenim dvigalom se približal električnim vodnikom tako, da je prišlo do preboja

17.12.2020 | 18:15

Ob 15.24 se je v Vrbini, občina Krško, delavec z gradbenim dvigalom približal električnim vodnikom tako, da je prišlo do preboja. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj dogodka zavarovali, ozemljili vozilo in nudili pomoč poškodovanemu delavcu ter pri njegovem prenosu. Reševalci NMP Krško so ga poškodovanega delavca oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Jutri ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 14.30 do 15.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju in desno.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 12.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah jutri prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Kal, Kladje Kal, Gaberska gora in Rupa in sicer med 12.00 in 15.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.