Pomagali pri oživljanju. Ponekod danes ne bo elektrike...

18.12.2020 | 07:30

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Na Mušičevi ulici v Novem mestu so gasilci GRC Novo mesto včeraj malo pred 19.uro pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto pri oživljanju in prenosu onemogle osebe.

Krški poklicni gasilci pa so morali posredovati na ulici CKŽ v Krškem, kjer je malo pred 4.uro ponoči prišlo do kratkega stika na električni napeljavi v kuhinjski napi. Gasilci so izklopili napajanje, pregledali s termo kamero in prezračili prostor. Obveščene so bile tudi pristojne službe.

Za nujno medicinsko pomoč so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto posredovali osem klicev, njihovi brežiški kolegi pa štiri.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika sporoča odjemalcem, da danes med 14.30 in 15.uro ne bo elektrike na območju TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju in desno.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da danes med 12. in 13.uro ne bo elektrike na območju TP JUGORJE PRI GABRJU.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog sporoča, da danes ne bo elektrike na območju TP KAL, KLADJE KAL, GABERSKA GORA in RUPA in sicer med 12. in 15.uro.

Distribucijska enota Krško sporoča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP IVANJŠE GRIČ in MALE VODENICE danes med 10.30 in 14.30, na območju TP DRNOVO, BREGE, BREGE2, MRTVICE in VIHRE med 7. in 8.uro ter med 14. in 15., na območju TP KOSTANJEVICA MIZARSKA med 13. in 17.uro, na območju TP SKOPICE, SKOPICE ŠOLA in DOLENJE SKOPICE med 7. in 8.uro ter med 13. in 14., oziroma med 14. in 15.uro.

V primeru slabega vremena del ne bodo izvajali.

R.M.