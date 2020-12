Knjiga »100 let nogometa v Brežicah«

18.12.2020 | 08:35

Srečko Denžič in Iztok Kapušin s knjigo "100 let nogometa v Brežicah"

Brežice - V Nogometnem klubu Brežice 1919 so ponosni na bogato zgodovino kluba, ki sega med ene najstarejših v Sloveniji. Lani so tako proslavili že 100 let, od kar obstaja ta klub. Ob tem jubileju je med drugim nastala knjiga »100 let nogometa v Brežicah«, ki sta jo napisala avtor Iztok Kapušin in Srečko Denžič, ki je poskrbel za zbiranje arhivskih podatkov in za slikovni material.

Jurij Pezdirc iz NK Brežice 1919 je ob tem ponosno povedal: »V ustvarjanje knjige je vloženih več let dela, ogromno truda in časa ter ure in ure iskanja materiala in fotografij.«

Knjiga 100 let nogometa v Brežicah

Avtor knjige Iztok Kapušin je ob tem povedal, da je zgodovinska monografija "100 let nogometa v Brežicah" kronološki opis dogodkov, ki so povezani z začetki organiziranega igranja nogometa v Brežicah. Obogatena je s starimi časopisnimi zapisi, fotografijami in slikami ter s terenskimi zapisi, ki temeljijo na pričevanjih in spominu ljudi, ki so živeli v tistem času. Podatki in zgodbe, ki so na voljo, bodo vsekakor osvetlili stoletno obdobje, zdajšnji in bodoči rodovi pa bodo lahko spoznali prehojeno in velikokrat s trnjem posuto pot svojih športnih predhodnikov: »Ob izidu knjige si želim, da bi bilo pričujoče delo osnova in hkrati spodbuda, ki bo prihodnje generacije dovolj motivirala, da tudi v nadaljevanju negujejo poslanstvo in vrednote, ki so ohranjale organizirano igranje nogometa v Brežicah skozi celotno stoletje,« so v izjavi za javnost povzeli misli Iztoka Kapušina.

NK Brežice 1919 ni samo klub bogate zgodovine. V zadnjih letih beleži izjemen napredek, dovolj zgovorni so številni rezultati. Tako na primer v otroški nogometni šoli Petelinčki vadbo obiskuje približno 150 otrok do osmega leta starosti z vseh osnovnih šol v občini Brežice. V klubu treninge obiskuje skoraj 200 nogometašev. Članska ekipa v prvem delu sezone 2020/2021 zelo blesti, saj je v seriji več kot 10 tekem brez poraza. Na nogometnem igrišču se prikazuje izjemna igra, ki bo skupaj z delom domačih trenerjev in domačih igralcev v nadaljevanju prinesla še veliko rezultatov in vrhunskih nogometašev. V nogometni stadion je bilo v zadnjih letih vloženih okoli 2 milijona evrov. Z investicijami s strani občine Brežice ter s pomočjo NZS-ja, UEFE, sponzorjev, donatorjev, posameznikov in lokalne skupnosti v Brežicah nastaja izjemen športni park, ki že zdaj nudi izvrstne pogoje za treninge, igro in druge dejavnosti. Klub v zadnjem času veliko energije namenja tudi združevanju z drugimi klubi. Je pobudnik ustanovitve združenja Združeno Posavje, ki bo združevalo sedem klubov iz regije. Z željo po napredku se povezujejo z osnovnimi, srednjimi in univerzitetnimi ustanovami tako lokalno kot tudi širše. V klub je vpeta tudi lokalna skupnost, saj ima klub močno podporo prostovoljcev, ljubiteljev brežiškega nogometa in navijačev Brežiških sokolov.

»Nogomet je šport, ki vzbuja mnogo strasti. Ob 100 letnici kluba in ob izdaji knjige si želim, da v klubu ohranimo športno strast, sledimo zastavljenim ciljem in viziji ter širimo športni duh med mlade, saj – kot radi rečemo - na mladih svet stoji,« zaključuje Jurij Pezdirc iz NK Brežice 1919.

Ob tem se je zahvalil vsem, ki so od leta 1919 delovali v klubu, nogometašicam in nogometašem, prijateljem kluba, sponzorjem, podpornikom, prostovoljcem in vsem posameznikom, ki so kakorkoli prispevali svoj delček v ta nogometni mozaik.

Da je bil projekt knjige ob 100-letnici brežiškega nogometa uresničen, pa so pomagali številni sponzorji. To so Občina Brežice, Terme Čatež, Tri Lučke, Zavarovalnica Sava, Foto Molan, Pako, Bubka Barin GMT, Nanoti Sport, Hess, GoFar tisk, Prva Liga, Bimas, Zdravstveni center Aristotel, Deržič -Drezga Dobova, Mediteran Produkt, KOP, Zidarstvo in fasaderstvo Saramati, Borzen in GEN energija, so zapisali v izjavi za javnost v NK Brežice 1919.

R.M.

Galerija