V Škocjanu soglasno sprejeli kar dva proračuna

18.12.2020 | 10:00

Proračuna za leti 2021 in 2022 sta v Škocjanu sprejeta!

Mateja Robek Zaletelj

Župan Jože Kapler in direktorica OU Petra Pozderec.

Škocjan - V občini Škocjan so več kot zadovoljni, saj bodo letošnje leto zaključili mirno - občinski svetniki so namreč na zadnji seji pretekli teden potrdili predlog proračuna kar za dve prihodnji leti, kar jim omogoča dolgoročno načrtovanje in lažje delo.

Številke so celo malce višje kot v prvem branju, je povedala Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave. V letu 2021 so prihodki ocenjeni na dobrih 5 milijona evrov, odhodki pa na skoraj 6,3 milijona evrov, v letu 2022 pa naj bi bili prihodki dobrih 5 milijonov evrov, odhodki pa 7 milijonov evrov. Kar nekaj denarja bodo prejeli iz državnega proračuna in EU.

Svetniki so za razliko od prvič oba proračuna sprejeli soglasno, kar po mnenju župana Jožeta Kaplerja pove, »da so videli trud občinske uprave, in da sta proračuna res razvojno naravnana, ter da vsebujeta številne pomembne naložbe za ta prostor. Vesel in ponosen sem zato in se zahvaljujem za razumevanje. Le složen način delovanja, ne pa nesoglasja, je garant razvoja občine, pri čemer pa nimam v mislih preglasovanj, ipd. O vsem je treba debatirati, da so na koncu vsi čim bolj zadovoljni,« pove župan.

Poleg nekaterih prerazporeditev, ki jih je predlagala sama občinska uprava, je v času javne razprave na občino prišlo nekaj amandmajev svetnikov oz. krajanov. »V večji meri so bili upoštevani, nekaj jih je že vključenih v proračun, pri nekaterih predlogih se vidi napačno razumevanje,« pove Kapler.

Besedilo in foto: L. Markelj

