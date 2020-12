Pred sejo testiranje svetnikov

18.12.2020 | 10:05

Novomeški občinski svet je včeraj potrdil proračuna za leto 2022. (Foto: P. Ž. F.)

Novo mesto - Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je včeraj popoldne sestal na zadnji seji v tem koledarskem letu. Da bi seja, na kateri je med drugim beseda tekla o predlogu proračuna za leto 2022, potekala karseda varno, so vsem svetnikom pred sejo omogočili testiranje na covid-19 v hitrimi testi, prav tako so se testirali vsi uslužbenci občinske uprave, ki so sodelovali na teh seji. Vsi, ki so se hitrega testiranja udeležili, so bili negativni.

»Moram se zahvaliti in pohvaliti Zdravstveni dom Novo mesto, ki nam je takoj šel na roko in v enem dnevu zorganiziral testiranje tik pred sejo, tako da so svetniki lahko izkoristili to priložnost,« je povedala direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič in dodala, da je to njihovo odločitev in ukrep pohvalila tudi epidemiologinja. »Da pa bi bili res varni, smo se določili še za dodatne maske, ki nudijo še večjo zaščito. Želimo si biti za vzgled tudi drugim delodajalcem in drugim v naši občini, da res postorijo vse kar je možno za varno življenje in za čimprejšnje premagovanje tega virusa,« je še poudarila.

Proračun za 2022 pod streho

Osrednja točka včerajšnje seje je nedvomno bil proračuna za leto 2022, ki so ga tudi potrdili. Ta predvideva za malo manj kot 52,6 milijonov prihodkov in malo več kot 54,6 milijonov odhodkov. Kot je povedal župan Gregor Macedoni, je leto 2022 leto, »ko nadaljujemo kar nekaj razvojnih prizadevanj na investicijskem področju, sicer pa si bomo prizadevali, da bo mestna občina še naprej prijazna na vseh področjih od družbenih dejavnosti do tega da bomo razvijali infrastrukturo. Želimo biti dobra podpora gospodarstvu, biti tako na nek način socialno kot razvojno naravnani«.

Proračun je od prve obravnave doživel nekaj manjših popravkov predvsem na podlagi pobud, ki so prišle tako iz svetniških vrst kot tudi v javni obravnavi, glavnina pa je ostala nespremenjena. »Več kot polovica proračuna je investicijskega. Največji projekt po vrednosti je zagotovo bazenski kompleks v Češči vasi, naj omenim še dve brvi čez Krko, ki se bosta delno izvajali v letu 2021 in potem morda zaključevale v letu 2022, predvsem pa mislim, da bo že v letu 2022 zelo aktivnem stanovanjski program. Tu bodo nova najemniška stanovanja, tako v Mrzli dolini na območju soseske Brod-Drage kot v Podbrezniku, občina pa bo poskušala biti investitor morda tudi še na drugih področjih oz. vsaj omogočati komunalno opremljena zemljišča za posamezne zasebne investitorje,« je pojasnil župan.

M. Ž.