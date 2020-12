AVDIO: Na Mirni sprejeli proračun in potrdili letne programe

18.12.2020 | 10:25

13. redna občinska seja na Mirni (foto: L. Uhan/Občina Mirna)

Mirna - Na zadnji seji v letošnjem koledarskem letu so se včeraj sešli člani in članice občinskega sveta Občine Mirna. Tudi tokrat prek videokonference. Na 13. redni seji so sprejeli proračun za prihodnje leto in potrdili letne programe ter nove cene komunalnih storitev.

Občinski svet je včeraj potrdil letne programe socialnega in zdravstvenega varstva, športa, kulture in dejavnosti za otroke in mlade v Občini Mirna, ki so podlaga za objavo razpisov za sofinanciranje redne dejavnosti in programov posameznih izvajalcev. V prihodnjem letu bo občina tako namenila prek javnih razpisov 11.700 evrov za socialno in zdravstveno varstvo, 29.000 evrov za šport, 25.500 evrov za kulturo ter skoraj 5.000 evrov za dejavnosti za otroke in mlade. Prijavitelji so v letošnjem letu realizirali nekaj manj sredstev od dodeljenih, predvsem na področju kulture. »Sredstva za javne razpise bodo prihodnje leto na podobni ravni, kot so bila letos. V letošnjem letu smo prijaviteljem sofinancirali redno dejavnost, od prireditev, programov in raznih delavnic, pa tisto, kar je bilo izpeljano. Zaradi koronavirusa je sicer kar nekaj prireditev in ostalih aktivnosti odpadlo, v prihodnje pa upamo na čim prejšnji ponovni razcvet pestrega društvenega življenja, zaradi katerega naši občani lahko kakovostno preživijo svoj prosti čas tudi na organiziranih dejavnostih,« je povedala mag. Valerija Jarm, ki je na občini zadolžena za področje družbenih dejavnosti.

Proračun za prihodnje leto predvideva 3,86 milijona evrov prihodkov in 3,97 milijona evrov odhodkov. Večje investicije v proračunu za prihodnje leto so začetek energetske sanacije stavbe, v kateri naj bi bil med drugim vrtec, izgradnja črpališča Sajenice in sanacija vodne vrtine ter prestavitev regionalne ceste R1-215 oziroma t. i. obvoznica.

Ostali sklepi:

Občinski svet je včeraj med drugim razpravljal tudi o predlogih elaboratov o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske vode ter ravnanja z odpadki. Zaradi sprejetih sprememb se bo znesek teh storitev, ki jih v občini Mirna opravlja Komunala Trebnje, za povprečno štiričlansko gospodinjstvo povišal, in sicer strošek ravnanja z odpadki za 6,22 % (0,51 evra) in strošek odvajanja odpadnih vod za 6,82 % (0,22 evra). Strošek uporabnika, ki porabi 10 m3 vode, pa bo ob subvenciji občine višji za 5,56 % (namesto za 11,18 %) oziroma za 0,88 evra mesečno.

Na dnevnem redu je bil tudi program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za obdobje od 2021 do 2024 ter poročilo o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda za CČN Mirna v letu 2019. Občinski svet je potrdil tudi kandidatno listo za člane Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027, v katerem je predstavnik mirnske občine župan Dušan Skerbiš.

P.K.L.

