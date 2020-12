Za novorojenca sto petdeset evrov

18.12.2020 | 11:00

Občina bo glede na razpoložljivi denar urejala ceste na vsem metliškem območju. Pri tem se trudi, da bi sproti popravila najbolj dotrajane ceste, je na včerajšnji seji rekel župan Darko Zevnik v razpravi o predlaganem proračunu. (Foto: M. L.)

Seja je tudi tokrat potekala v Kulturnem domu Metlika, kjer je zadosti prostora za medsebojno razdaljo navzočih. (Foto: M. L.)

Metlika - Metliški občinski svet je na včerajšnji seji določil cene storitev vrtca Metlika. Kot je povedal Branko Ambrožič, ravnatelj vrtca, bodo po tej podražitvi starši plačali 9 do 14 evrov višjo ceno, s tem, da jih bo večina v nižjem plačilnem razredu.

Svetniki so obravnavali občinski proračun za leto 2021 v prvem branju in ta predlog sprejeli, do druge obravnave bo občina dokument po včerajšnji razpravi še nekoliko spremenila. Proračunski prihodki v včeraj obravnavanem predlogu znašajo slabih 8 milijonov, odhodki pa so za milijon večji. Razliko bo občina nadomestila med drugim z najetjem posojila.

Občinski svet je tudi potrdil načrt o razvoju trajnostnega turizma v Beli krajini, določil višino zneska nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in imenoval člane svetov zavodov doma starejših in knjižnice v Metliki.

Svet je med drugim tudi določil znesek občinske enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, in sicer znaša 150 evrov.

