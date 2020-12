Denarna socialna pomoč danes, varstveni dodatek do 30.decembra

18.12.2020 | 10:40

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Ljubljana - Upravičenci do denarne socialne pomoči bodo to prejeli že danes, varstveni dodatek pa 30. decembra. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je pojasnil, da se na ministrstvu zavedajo bremena krize za najbolj ranljive, zato jim tudi vseskozi prilagajajo ukrepe.

V šestem protikoronskem paketu pomoči so tako zagotovili avtomatično podaljšanje pravic, ki iztečejo v času epidemije. Cigler Kralj je pri tem povedal, da se v času epidemije pri odločanju o upravičenosti do denarne socialne pomoči prav tako ne upošteva premoženje posameznika oziroma družine, razen prihranki in vrednostni papirji.

Na ministrstvu za delo so v sporočilu za javnost, objavljenem na spletu, posebej izpostavili, da so v času epidemije omilili pravila oddajanja vlog. Stranke lahko vloge oddajo tudi po navadni elektronski pošti brez kvalificiranega podpisa ali v izjemnih primerih preko telefona. Strokovni delavci ter delavke bodo zagotovili pomoč pri izpolnjevanju in oddaji vloge.

Po besedah ministra domovom za starejše pomagajo z dodatnimi kadri, zagotovljeni pa so tudi dodatki za zaposlene zaradi dela v rizičnih razmerah. Ministrstvo bo 30. decembra povrnilo prve zahtevke za delo v sivih in rdečih conah. Povrnjenih bo skoraj 300.000 evrov za nekaj manj kot 130.000 ur dela teh conah za 62 izvajalcev.

Prav tako bodo konec decembra domovom povrnili tudi stroške, nastale zaradi praznih postelj in za primere, ko so stanovalci odšli v domačo oskrbo.

Na ministrstvu vsak dan spremljajo razmere v socialno-varstvenih zavodih. Po podatkih Ciglerja Kralja so v sredo največji porast okužb pri stanovalcih zabeležili v domovih upokojencev v Trbovljah (11) in Sežani (20). Kot je pojasnil minister, so dnevno v stiku z domovi, ki se soočajo z največjim porastom okužb.

Aktualni epidemiološki podatki v domovih starejših so po oceni ministra sicer optimistični. Veseli so teh trendov, hkrati pa poudarja, da je zdaj čas za to, da se pokaže osebno odgovornost in solidarnost z najranljivejšimi, kot so stanovalci domov starejših občanov in posebnih socialno-varstvenih zavodov. Ob tem je ponovno pozval državljane, da se držijo predvsem najpreprostejših preventivnih ukrepov, kot je nošenje maske, razkuževanje rok in upoštevanje varnostne razdalje.

Obvezna testiranja se v domovih izvajajo redno od 7. decembra. Na novinarsko vprašanje, če meni, da so s testiranji zamudili, saj ponekod testirajo že dva meseca, je Cigler Kralj ocenil, da trendi že kažejo morebitne prve pozitivne znake uvedbe testiranja. Pri tem je spomnil, da je sam osebno pozval domove k testiranju že novembra.

Ker je do vnosa bolezni velikokrat prišlo tudi pri prihodu stanovalca iz bolnice, imajo domovi navodilo, da je obvezno testiranje potrebno tudi ob odpustu iz bolnišnic. Izvajalcem so na ministrstvu za delo že izdali tudi vsa potrebna navodila, kako varno sprejemati nove stanovalce.

Zaradi prihajajočih praznikov pa so na ministrstvu so že zagotovili tudi vse ukrepe, da bo možno obiskovanje stanovalcev domov.

Minister je poudaril tudi, da delo v Centrih za socialno delo poteka večinoma nemoteno. Kot je opozoril, so zabeležili porast težav v duševnem zdravju. Pri tem je vse v stiski pozval, da naj se obrnejo na pomoč na centre.

R.M./STA