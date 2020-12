Včeraj pozitivnih še 26 odstotkov testiranih, umrlo še 41 bolnikov

18.12.2020 | 12:30

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj opravili 5.862 testov na covid-19, pozitivnih je bilo skoraj 26 odstotkov testiranih oz. 1.512 novo okuženih. Po vsej državi je umrlo še 41 oseb, od teh 25 v bolnišnicah in 16 v domovih za starejše. Bolnišnično oskrbo potrebuje še 1.212 bolnikov s covidom-19 oz. 17 manj kot dan prej. Na intenzivnem oddelku je trenutno še 206 bolnikov oz. dva manj kot včeraj, 147 kovidnih bolnikov je še na respiratorju oz. eden manj kot včeraj, v domačo oskrbo pa so odpustili 97 okuženih, kar je sicer 19 manj kot včeraj, kažejo podatki covid sledilnika.

Štirinajstdnevno povprečje števila potrjenih okužb v Sloveniji znaša 966,8 primerov na 100.000 prebivalcev, sedemdnevno pa 1.399,1. Najvišja pojavnost okužb je še vedno v posavski regiji in sicer 1483,2. Najnižja pa je v goriški, kjer znaša 678,9.

Število novo odkritih okužb se znižuje že šesti dan zapored, je na novinarski konferenci povedala namestnica vladnega govorca za covid-19 Maja Bratuša. Včeraj je bila potrjena 301 okužba manj kot prejšnji četrtek. Od sobote je bilo tako potrjenih skoraj 900 okužb manj kot v enakem obdobju prejšnji teden. "Gre za spodbuden trend, ki kaže na to, kako zelo pomembno je, da se držimo samozaščitnih in ostalih veljavnih ukrepov," je povedala.

Včeraj so v Brežicah potrdili 23 novih okužb, v Domžalah 25 in v Kamniku 48. V Novem mestu so zabeležili 32 novih okužb, na Ptuju 25 in v Sežani 23. V Sevnici so potrdili 21 okužb, v Slovenski Bistrici 33, v Šentjurju 22, v Ljubljani 120 in v Mariboru 91.

V domovih za starejše so včeraj odkrili 76 novih okužb med stanovalci. Aktivno okuženih je 2.024 stanovalcev. Med zaposlenimi so okužbo na novo potrdili pri 39 zaposlenih, aktivno okuženih je 899, je Bratuševa navedla podatke, ki jih domovi do 9. ure sporočajo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Na novo ozdravljenih je 116 stanovalcev in 50 zaposlenih. Med uporabniki posebnih socialno-varstvenih zavodov so potrdili deset novih okužb.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je trenutno na zdravljenju 105 kovidnih bolnikov oz. eden manj kot včeraj, 10 od teh so sprejeli danes. 17 okuženih zdravijo na intenzivnem oddelku, kar je sicer eden več kot včeraj, 11 jih diha s pomočjo respiratorja oz. dva manj kot včeraj. 6 so jih odpustili v domačo oskrbo oz. 3 manj kot dan prej, žal, pa so trije izgubili boj z novim korona virusom, kažejo podatki covid sledilnika.

V Splošni bolnišnici Brežice danes zdravijo 37 okuženih, oz. enega več kot včeraj, od teh so tri sprejeli danes, kar je eden manj kot dan prej. Intenzivno terapijo potrebujeta še dva okužena oz. eden več kot včeraj, dva pa so odpustili v domačo oskrbo, oz. dva manj kot dan prej, je razvidno iz podatkov covid sledilnika.

R.M.