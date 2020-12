Župan Kavšek: Razmere so še naprej resne! Prosim, upoštevajte ukrepe.

18.12.2020 | 14:30

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek: razmere se še ne umirjajo!

Črnomelj - V zdaj že tradicionalnem petkovem pismu je župan občine Črnomelj Andrej Kavšek tudi tokrat občane in občanke pozval k sodelovanju in spoštovanju varnostnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa covid-19. Takole je zapisal: »Leto gre h koncu in običajno bi se veselo pripravljali na božična in novoletna praznovanja. Letos nam je žal zagodel virus, kar pa ne pomeni, da ne moremo biti veseli. Še vedno bomo praznovali, le v krogu svoje družine in manj obsežno. Pomembno je, da se pazimo, držimo ukrepov in smo odgovorni.«

Kot je zapisal Kavšek, se razmere v občini ne umirjajo in še naprej ostajajo resne. Prav zaradi tega je potrebno spoštovati vse omejitve in ukrepe. »V sodelovanju s Štabom civilne zaščite Črnomelj, Rdečim Križem Črnomelj in Zdravstvenim domom Črnomelj bomo v ponedeljek, 21. 12. 2020 od 9.00 do 12.00 pred zgornjim Mercatorjem v Črnomlju izvedli akcijo »Z masko smo varni«. V akciji bomo razdelili 3.000 zaščitnih mask, s čimer želimo poudariti pomen doslednega upoštevanja ukrepov ob tem prazničnem času, ko so druženja običajno bolj pogosta,« navaja Kavšek.

Epidemija je letos marsikomu prekrižala načrte, marsikomu pa je pustila tudi pozitivne spomine. »Nedvomno smo doživeli več iskrivih trenutkov preživljanja časa z družino in svojimi najbližjimi ter si vzeli več časa za stvari, za katere ga prej nikoli ni bilo. Pustimo slabe spomine v pozabo in se osredotočimo na dobre. Spoštovane občanke in občani, želim vam miren božič, v prihajajočem letu pa čarobnosti, zadovoljstva in sreče, predvsem pa zdravja in uspehov na vseh področjih,« pa je tokratno pismo strnil župan občine Črnomelj Andrej Kavšek.

R.M.