Eden opit, drugi drogiran, tretji brez izpita

18.12.2020 | 14:40

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Sevniški policisti so včeraj malo pred 13. uro pri Tržišču ustavili voznika osebnega avtomobila Renault espace. Med postopkom so ugotovili, da 64-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,34 miligramov alkohola. Zaradi kršitev so mu avtomobil zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Črnomaljski policisti so okoli 18. ure v Drenovcu ustavili 25-letnega voznika tovornega vozila. Ugotovili so, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog. Tovorno vozilo so zasegli in zoper kršitelja na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Okoli 20. ure so policisti PP Krško v Krškem zasegli avtomobil BMW 525 18-letnemu kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trije so se skušali izmakniti mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje so pri opravljanju mejne kontrole na podvozju tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim policistom.

Brežiški policisti so na območju Jesenic izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Policijski postopki s tujcem še potekajo, je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Policijo klicali 214-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 50 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 214 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, je še zapisala Drenikova.

R.M.