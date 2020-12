FOTO: Poostren nadzor na Starinah

18.12.2020 | 19:30

Foto: PU Novo mesto

Policisti PU Novo mesto so danes izvajali poostren nadzor cestnega prometa na avtocestnem postajališču Starine, smer Ljubljana. Nadzor so opravljali po metodologiji Pegaz in celoten promet preusmerili skozi avtocestno počivališče.

Poudarek nadzora je bil na celoviti kontroli motornih vozil, potnikov in tovora. V sodelovanju z uslužbenci Cestel je potekalo tehtanje vozil, v nadzoru pa so sodelovali tudi inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor, uslužbenci FURS-a in DARS-a.

Policisti so ustavili in preverili 163 vozil in kontrolirali 256 oseb. Ugotovili so osem kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa, dve kršitvi Zakona o nalezljivih boleznih (neupravičeno gibanje med občinami) in eno kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ko so kršitelju zasegli manjšo količino prašnate snovi s sumom na prepovedano drogo.

Delavci DARS-a so ugotovili deset prekrškov zaradi neuporabe vinjete. Zaradi kršitev so izdali devet plačilnih nalogov in opozorilo.

B. B.

Galerija