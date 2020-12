V nesreči treh vozil poškodovanih sedem oseb

19.12.2020 | 09:45

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 6.15 je na avtocesti Drnovo – Obrežje prišlo do naleta treh osebnih vozil. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, počistili razlite motorne tekočine in pomagali vlečni službi pri nakladanju vozil. V nesreči je bilo poškodovanih sedem oseb, ki so jih reševalci NMP Brežice na kraju oskrbeli in enega od njih prepeljali v UC Brežice, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Dodali so še, da sta ob 12.58 na Zdolski cesti, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so na kraju zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in nudili pomoč reševalcem. Dežurni reševalci NMP Krško so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

R. N.