V začetku leta razširitev krožišča »tabletka«

19.12.2020 | 10:45

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga in predsednik uprave izbranega gradbenega izvajalca CGP Novo mesto Martin Gosenca so pred dnevi podpisali pogodbo za razširitev krožnega križišča »tabletka« na Andrijaničevi cesti. Vrednost projekta, cilj katerega je izboljšanje pretočnosti prometa na širšem območju krožišča, znaša približno 1.400.000 evrov, pri čemer bo Mestna občina Novo mesto kot soinvestitorka prispevala 326.000 evrov. Uvedba v delo bo stekla predvidoma 7. januarja, zaključek pa je predviden v juniju naslednje leto.

»Razširitev krožnega križišča 'tabletka' predstavlja pomemben dosežek prizadevanj Mestne občine Novo mesto za posodobitev s prometom vse bolj obremenjenega območja. Z izvedbo projekta se bo izboljšala pretočnost vozil, s tem pa bo dosežena tudi prioritetna prometna ureditev mestne vpadnice pred začetkom predvidene gradnje odseka 3. razvojne osi, ko bo promet na območju bistveno bolj zgoščen,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Širitev krožišča bo vezana predvsem na njegove priključke, saj bodo po prenovi vsi priključki in izvozi ločeni na dva pasova z ločevalnimi otoki. Pasovi bodo ločeni pred vstopom v krožišče, ločevalni otoki bodo omejevali tudi izstop iz krožišča, so še sporočili z MO Novo mesto.

V času gradbenih del, ki bodo potekala v več fazah, je predvidena ureditev prometa z začasno prometno signalizacijo in s semaforji, promet pa se bo odvijal predvidoma izmenično enosmerno. Mestna občina Novo mesto bo občane o začetku del, njihovem poteku in spremenjeni prometni ureditvi ažurno obveščala prek občinske spletne strani in družabnih omrežij.

