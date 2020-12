Obiskovalcev malo, a vztrajajo

19.12.2020 | 13:15

Dolenjske Toplice - V občini Dolenjske Toplice sobotna dopoldanska tržnica s ponudbo lokalnih izdelkov in pridelkov poteka že vrsto let. Pred dnevi smo jo tudi sami obiskali in opazili dobro založene mize vseh petih ponudnikov, manj pa je bilo obiskovalcev.

Zaradi epidemije koronavirusne bolezni jih je še manj kot običajno, pravijo ponudniki in dodajajo, da so se prejšnja leta številni na tržnico pripeljali tudi iz sosednjih občin. »Kljub mrtvi sezoni vztrajamo,« odločno pove Marjana Šercelj, ki ponuja med in izdelke iz medu. Na topliški tržnici so prisotni od začetka, že približno deset let. »Mislim, da smo edini, ki smo vseskozi prisotni. Vsako soboto v letu nas ljudje tukaj najdejo, razen če močno pada dež ali sneži,« pravi Marjana.

Šercljevi se že vrsto let ukvarjajo s čebelarstvom in se lahko pohvalijo s številnimi priznanji. Na letošnjem ocenjevanju v Semiču je njihov kostanjev med osvojil drugo mesto med vsemi sodelujočimi vzorci te sorte. Na dosežek so zelo ponosni, kajti to pomeni potrditev, da delajo pravilno, pravijo. Kostanjev med je izjemno specifičen, med vsemi vrstami ima najbolj izrazit okus in od čebelarja zahteva veliko pozornosti. Tudi lani so na omenjenem ocenjevanju prejeli priznanje, in sicer se je njihov hojin med zavihtel na tretje mesto.

Približno pet let je na tržnici prisotna tudi ekološka kmetija Strojin z Dolenjih Sušic. Ljudje na njihovi stojnici najdejo ekološko zelenjavo. »Prodajamo sezonske pridelke z naše kmetije. Trenutno ponujamo koren, fižol v zrnu in med drugim česen. Ta gre trenutno najbolj v promet,« nam pove Jelka Strojin, ki pa opaža, da je obiskovalcev v zadnjih mesecih precej manj, kot jih je bilo poleti, ko so bili hoteli polni turistov. Dodaja, da se lahko ljudje ob predhodni najavi pri njih oglasijo tudi na kmetiji.

Da se ljudje v teh časih redkeje odločijo za obisk tržnice, meni tudi Janez Bučar, edini sadjar v topliški občini. »Pred leti smo na tržnici že imeli svojo stojnico, nato pa nas nekaj časa ni bilo. Zdaj smo se ponovno odločili, da tako ponujamo svoje pridelke in izdelke. Ni veliko, a nekaj vseeno prodamo. Včasih je več, drugič manj. Pomembno je, da smo prisotni vsako soboto, ljudje so se hitro navadili, da nas najdejo na tržnici,« pove. Poleg jabolk, jabolčnega soka, marmelad, kisa in še vrsto drugega ponujajo tudi zelenjavo, in sicer koren, kolerabo, rdečo peso, repo in solato. »Pri nas lahko naročijo tudi po telefonu in vse jim dostavimo na dom. A za zdaj se ljudje tega še ne poslužujejo,« dodaja Janez. Tudi pri njih se pozna vpliv epidemije, povrhu vsega pa jim je spomladi zagodla še pozeba, ki je odnesla okoli 70 odstotkov letine, zato so se letos bolj usmerili v predelavo.

»V teh časih se moramo še bolj posluževati različnih načinov prodaje,« pa pravi Janez Gril, ki prideluje in predeluje industrijsko konopljo. Na topliški tržnici je prisoten od julija, občasno pa svoje izdelke ponuja tudi na stojnici v Trebnjem. Ker mnogi ne vedo, da obstajajo proteini, moka, čaj, kapljice in celo kapsule iz konoplje, lahko v živo razloži, zakaj in kako se določen produkt uporablja.

Sogovorniki so med drugim še poudarili, da so se sobotne tržnice pred kulturno-kongresnim centrom po njihovem mnenju dobro prijele. Veseli jih tudi, da občina domačinom letos ne zaračunava najema stojnice, želijo pa si, da bi se našel še kdo, ki bi popestril ponudbo.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija