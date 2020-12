Trčila tri osebna vozila; zagorela električna inštalacija stropne svetilke

Ob 8.47 so na avtocestnem odseku Drnovo – Čatež, občina Krško, trčila tri osebna vozila. Poškodovani sta dve osebi. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in počistili cestišče. Nudili so pomoč policiji, delavcem DARS-a in reševalcem pri oskrbi poškodovancev. Reševalci NMP Krško so poškodovani osebi oskrbeli in predali reševalcem NMP Brežice, ki so ju prepeljali v UC Brežice, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Njihovi novomeški kolegi pa so v sporočilu za javnost zapisali, da je ob 9.50 v Podbevškovi ulici v Novem mestu v mizarski delavnici zagorela električna inštalacija stropne svetilke. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili delavci. Gasilci GRC Novo mesto so s termo kamero pregledali luč in okolico.

Onesnaženje vode?

Ob 12.53 so na izlivu potoka Bezgavec v reko Krko v Novem mestu opazili, da je voda motna in obarvana v belo. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali potok in brežino od izliva proti Muhaberju, kjer je bila voda še vedno belo motna. Območje je pregledal tudi ribiški čuvaj. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, ki bodo raziskale vzrok onesnaženja.

Oživljanje neuspešno

Ob 13.22 so na sprehajalni poti v Portovalu v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri oživljanju onemogle osebe. Osebo, ki je na kraju umrla, so prenesli iz gozda in jo predali pristojni službi. Na kraju so bili prisotni policisti, so še zapisali.

