Jelenček najmlajše vabi v Šmarjeti in Beli Cerkvi

20.12.2020 | 10:00

Okrašen jelenček vabi tudi v Beli Cerkvi. (Foto: OŠT)

Šmarješke Toplice - Zaradi koronavirusa je praznični december seveda drugačen tudi v občini Šmarješke Toplice. Dogajanja ni, a na občini so se potrudili, da se bo praznike vseeno čutilo.

Novoletne lučke so poleg v občinskem središču prižgali tudi v posameznih večjih naseljih v občini: Bela Cerkev, Šmarješke Toplice, Zbure... Zaradi omejitev prehoda med občinami so za najmanjše na ogled postavili dva jelenčka - in sicer na trgu v Šmarjeti in v Beli Cerkvi. Po opravljenih šolskih obveznostih se lahko otroci v družinskem krogu odpravijo na sprehod in ogled.

V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Mojca so letos obdarili 214 otrok, ki že nestrpno pričakujejo obisk enega od treh dobrih mož. Žal je letošnja obdaritev potekala na malo drugačen način, saj ni možno izvesti prireditve kot nekoč, ko so se lahko otroci osebno srečali z dedkom Mrazom, ga objeli in mu kaj zapeli. Na občini povedo, da so kljub težkim razmeram našli način, da otroke razveselijo, in sicer jih je dedek Mraz prejšnji teden obiskoval kar doma. Veselja je bilo vseeno veliko.

Občina Šmarješke Toplice bo za obdaritev otrok namenila letos okrog 5.700 evrov. Zahvaljuje se vsem donatorjem, ki namenjajo sredstva za nakup daril za njihove najmlajše.

L. Markelj