Kje ne bo elektrike?

20.12.2020 | 07:55

Foto: arhiv DL

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Betonal in TP Dol. Medvedje selo.

M. Ž.