Velika zmaga Krke proti Partizanu

20.12.2020 | 08:10

Krkaši so v domači dvorani presenetili beograjski Partizan. (Foto: Liga ABA)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 11. krogu lige ABA po udarnem začetku proti Partizanu prišli do pete zmage v sezoni in četrte zapovrstjo. V domači dvorani Leona Štuklja so povsem zasenčili Beograjčane, ki so jih premagali z 69:50 (22:10, 39:24, 52:32). Novomeščani so skočili na šesto mesto lestvice in so točkovno izenačeni s Partizanom.

Krkaši so začeli v peterki Nejc Barič, Rod Camphor, Luka Lapornik, Adin Vrabac in Vasilije Vučetić. Gostje so vodili samo z 2:1, potem pa so Krkaši s tremi zaporednimi trojkami in polaganjem Bariča ušli na 12:4 in gostujoči trener Filipovski je že ob koncu 4. minute vzel minuto odmora. Ta gostom ni pomagala, saj so naši košarkarji s trojko Roka Stipčevića že minuto in pol kasneje imeli dvomestno prednost (18:8), po košu Jureta Škifiča tik pred koncem pa so po prvi četrtini vodili že z 22:10. Drugo četrtino sta s trojkama za 28:10 odprla Škifić in Jan Kosi in na začetku 12. minute je sledila še druga minuta odmora gostov, po njej je sledilo šest zaporednih točk gostov in na začetku 15. minute je prvo minuto odmora vzel tudi Krkin trener Vladimir Anzulović. Po njej so Krkaši naredili delni izid 8-2 in ponovno ušli gostom ter ob polčasu vodili z 39:24.

Gostje so dosegli prva koša v drugem polčasu, potem pa so Krkaši ponovno nadaljevali z odlično igro v obrambi. Z delnim izidom 8-1 so ponovno ušli na 18 točk prednosti (47:29), po zadetem prostem metu Stipčeviča po tehnični napaki Thomasa pa so po tretji četrtini imeli že 20 točk prednosti (52:32). V zadnji četrtini so Krkaši le še mirno nadzirali potem tekme in na koncu pri do povsem zaslužene velike zmage, so tekmo povzeli v novomeškem klubu.

Pri Krki je največ, 16 točk dosegel Roderick Camphor, Stipčević pa jih je dodal 13 ob sedmih skokih in petih podajah. Pri gostih je bil najbolj učinkovit Codi Miller-McIntyre z 12.

Vladimir Anzulović, trener Krke, je po tekmi povedal: »Povsem verjetno sem že sam sebi dolgočasen in verjetno tudi vsem ostalim, ampak ritem tekem je res nor, to je bila naša šesta tekma v 13 dneh. Na robu moči smo. Ampak verjamem, da je večina ekip v taki situaciji. Kapo dol vsem 12 igralcem in še dvema, ki nista bila v ekipi. Zmaga je pomembna, saj si želimo s čim manjšimi težavami zagotoviti obstanek v ligi. Od začetka smo imeli težave s poškodbami in izolacijami zaradi Covida. Fantje garajo, ne moremo vsako tekmo odigrati na tej ravni, ampak pomembno je, da ustvarjamo nov sistem. Smo na dobri poti, ampak še daleč od cilja. Pri tem zelo pomaga tudi odlično delo mojih pomočnikov Damjanovića in Šiške.«

Sašo Filipovski, trener Partizana NIS, pa dejal: »Po taki tekmi je težko kaj pametnega povedati. Razen tega, da me je sram, razočaran sem, kako se je tekma razpletla. Bilo je zelo težko, odprli so nas z meti za tri točke in veliko širino. Skušali smo se vrniti v igro, a kaj več kot na 10,11 točk razlike nismo uspeli priti. Več smo grešili, bolj so nam puščali mete in manj potrpljenja smo imeli. Dovolili smo, da razbijejo našo koncentracijo in našo igro. To je zaslužena zmaga Krke, čestitam ji, odigrali so lepo tekmo.«

Krkaši bodo v prihodnjem krogu Lige ABA že v petek, 25. decembra, gostovali pri vodilni Budučnosti v Podgorici. Še prej pa naj bi v sredo igrali pri Kopru Primorski v SKL.

* Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Radović, Radojković, Kruljac (vsi Hrvaška).

* Krka: Medved, Stergar 2, Camphor 16 (2:2), Stipčević 13 (3:3), Vrabac 9 (3:4), Barič 8, Kosi 8, Škifić 5, Lapornik 4 (2:2), Rebec, Vučetić 4 (1:2), Milovanović.

* Partizan: Mika 6 (2:2), Miller-McIntyre 12 (6:8), Zagorac 9 (2:3), Paige, Dangubić, Gordić 3 (0:2), Jaramaz 4 (2:2), Veličković, Janković 5 (3:4), Thomas 7 (3:4), Trifunović 2, Mosley 2 (0:2).

* Prosti meti: Krka 11:13, Partizan 18:27.

* Met za tri točke: Krka 12:27 (Camphor 4, Stipčević 2, Barič 2, Kosi 2, Škifić, Vučetić), Partizan 2:24 (Zagorac, Gordić).

* Osebne napake: Krka 27, Partizan 22.

* Pet osebnih: Kosi (37.)

M. Ž., Foto: Liga ABA

Galerija