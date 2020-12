Trebanjci izenačeno v Kopru, Dobova presenetila Ormož …

20.12.2020 | 08:40

Foto: arhiv DL

Na sobotnih tekmah zadnjega rednega kroga rokometne Lige NLB v letošnjem letu sta bili dve presenečenji. Koper je v domači dvorani odščipnil točko trebanjskemu Trimu (26:26), Dobova pa je presenetila Jeruzalem Ormož (29:26).

V Kopru so bili Trebanjci v izenačenem obračunu v zaključku tik pred 11. zmago v sezoni, a so se žilavi domačini vrnili in prišli do delitve točk. Varovanci Uroša Zormana za Celjani, ki po 13 tekmah še niso oddali točke, zdaj zaostajajo pet točk.

Bolje so dvoboj začeli Trebanjci, ki so hitro stopili na plin in si nekajkrat priigrali občutnejšo prednost. Toda domači so na krilih boljše forme v zadnjih tednih, pred tem so dobili štiri od zadnjih petih tekem, do polčasa izničili prednost gostov in pred iztekom prvih 30 minut celo povedli (14:13).

Izenačen dvoboj se je nadaljeval vse do zadnjih minut, ko se je zdelo, da so Zormanovi fantje le storili dovolj, da strejo odpor domačih. Toda ti nikoli niso preveč zaostali in so ves čas dihali za ovratnik favoriziranim tekmecem. Po zadetku Leona Raša s sedemmetrovke za 26:24 so Koprčani izenačili v zadnji minuti, sprememb pa nato ni bilo več, so dogajanje na igrišču opisali v rokometni zvezi Slovenije.

Urh Brana, vratar Trima Trebnje, je po tekmi povedal: »Za nami je napeta tekma. V napadu nismo bili sigurni, zato so Koprčani dobro izkoriščali naše napake in v zadnjih sekundah izenačili.«

Zmaga za Dobovo

Rokometaši Dobove so presenetljivo lahko prišli do prvenstvenih točk v dvoboju z Ormožani in naredili pomemben korak k obstanku v eliti.

Dobovčani so tekmo v svojo korist praktično odločili že v prvem delu, ko so povedli z 8:2, v 20. minuti po golu Marka Sintiča pa celo z 11:3. Gostje so se zbrali in do polčasa razliko znižali na pet.

Tudi v drugem delu se je nadaljeval lov Ormoža, ki je bil vsaj sprva uspešen. V 37. minuti je Bojan Čudič znižal na 16:14. Končno se je v napadu spet odprlo domačim, Sintič in Andraž Dragan pa sta poskrbela za varnih +5 (21:16). Novega preobrata domači niso več dopustili.

Benjamin Teraš, trener Dobove, je ocenil: »Cel teden smo se pripravljali na to tekmo. Kljub temu, da imamo težave, tako s poškodbami, kot z nekaterimi bolnimi igralci, so fantje izredno dobro odreagirali, sploh na začetku. Pomagal nam je tudi vratar, odlepili smo celo na osem zadetkov. Seveda je bilo malo iluzorno pričakovati, da bo tako celo tekmo. Gostje so se vrnili v igro, tudi pritisnili, vendar smo znali pravi čas odgovoriti in zasluženo zmagali. Čestitam fantom! Sedaj nas čaka počitek, potem pa veliko dela, da ulovimo zgornji del lestvice Lige NLB, kamor si spet želimo.«

Krkaši izgubili v Slovenj Gradcu

Stanje na lestvici ni odražalo razmer na igrišču. Petouvrščeni Korošci so zaigrali v vlogi favoritov, zadnjeuvrščeni Novomeščani pa so v Slovenj Gradec prišli optimistični, potem ko so prejšnji teden odščipnili točko LL Grosistu Slovanu.

V boju za obstanek v družbi najboljših Krka, ki so včeraj izgubili z 27:29, nujno potrebuje točke. V prvem delu so bili večji del v vodstvu gostitelji, a še dve minuti pred polčasom je bil izid poravnan na 13. S tremi goli pred odmorom in dvema po menjavi strani pa so domači napovedali zmago.

Prednost štirih golov je nakazala, da bosta točki ostali na Koroškem, a so se pred zadnjo četrtino gostje spet približali na gol (22:21) in poskrbeli za zanimivo končnico. Še v 56. minuti so gostje le minimalno zaostajali (27:26), Rok Cvetko in Uroš Štumpfl pa sta poskrbela, da sta načrtovani točki ostali doma.

Krko v sredo čaka zaostala tekma 7. kroga lige s Koprom.

Mirko Skoko, trener Krke, je po tekmi povedal: »Nisem zadovoljen, ker sem vedel, da imamo v Slovenj Gradcu priložnost za uspeh. Mislil sem, da bomo za domačina neugodni in naredili boljši rezultat. Pri nekaj strelih v končnici so se nam zatresle roke, v drugem polčasu tudi vratarji niso opravili svojega dela. Če bi naredili oboje, bi bili zelo blizu zmage. Vsako tekmo smo blizu, ampak od tega nimamo nič, rabimo točke, rabimo zmage in upam, da bomo to popravili.«

Zmaga Ribnice

Rokometaši Rika Ribnice so z 29:27 zmagali na gostovanju v Škofji Loki. A tekma ni kazala razmerja s prvenstvene lestvice, kjer se Gorenjci krčevito borijo za obstanek, Ribničani pa so trdno zasidrani v zgornji polovici, so zapisali v RZS.

V izenačenem prvem delu si nobeno od moštev ni uspelo priigrati večje prednosti. Po začetnem vodstvu gostov so gostitelji tik pred odmorom izid obrnili v svojo korist, povedli s 13:10, a ob menjavi strani sta bili ekipi vnovič poravnani.

Tesno je bilo tudi v nadaljevanju, vse do izenačenja na 19:19 v 45. minuti. S serijo štirih golov, ki jo je zaključil Uroš Miličević, pa so si gostje ustvarili prednost, ki so jo s preudarno igro obdržali do konca.

Škofjeločani so sicer še enkrat napeli vse sile za preobrat, prišli na 25:27, gostujočega trenerja Gregorja Cvijića prisilili v minuto odmora, gol odrešitve pa je dobro minuto pred koncem dosegel Tilen Strmljan. Že pred tem pa bi bilo lahko še tesneje, če gostitelji ne bi zapravili kar štirih strelov s sedmih metrov.

Gregor Cvijić, trener Rika Ribnice, je dejal: »Urbanscape Loka je izjemno neugoden tekmec. Je atipična ekipa, ki vedno napada in ne popušča, z majhnimi, a hitrimi igralci. Mi smo visoki, počasnejši, zato smo tokrat tudi postavili obrambo 6:0. Prejeli smo preveč golov in to govorim z vsem spoštovanjem do nasprotne ekipe. Vedeli smo, da bo težka tekma. Tekmeci se ne predajo in igrajo do zadnje minute. Obračun se je začel lomiti v 52. minuti in potem smo to tudi izkoristili. Mi moramo dvigniti raven igre in vrniti nazaj tisto granitno obrambo ter dober napad, ki ju je ta ekipa včasih imela. Vse to nas čaka v drugem delu. Vse moči bomo usmerili v to, da se bo to tudi realiziralo.«

