Del storitev projekta integrirane oskrbe v Krškem se nadaljuje

20.12.2020 | 18:25

Carmen Rajer, vodja projekta Most (Foto: arhiv DL)

Krško - Občina Krško bo pomagala s sofinanciranjem projekta integrirane oskrbe Most, ki ga je oktobra 2018 začel Center za socialno delo Posavje. Dve in pol leti trajajoč pilotni projekt bodo tako na veselje oskrbovancev lahko nadaljevali, so sporočili pri projektu.

Kot je povedala vodja projekta Carmen Rajer, so njihove dosedanje aktivnosti pokazale veliko potrebo po takšnem načinu integrirane oskrbe. Za omenjeni projekt so prejeli 1,7 milijona evrov, od tega je 80 odstotkov prispeval Evropski socialni sklad, ostalo je dodala država, v tem času pa so testirali nove rešitve na področju integrirane oskrbe.

"Pohvalimo se lahko z izboljšanimi zdravstvenimi stanji naših uporabnikov, povečano samostojnostjo v domačem okolju, razbremenitvijo pomoči na domu, prilagojenimi bivalnimi okolji, večjo ozaveščenostjo lokalne skupnosti ter na splošno z dvigom kakovosti življenja v domačem okolju, kljub spremenjenemu zdravstvenemu stanju," je dosežke naštela Rajerjeva, sicer tudi vodja izvajanja pomoči na domu v Krškem.

Stiske ljudi na terenu so po njenih besedah velike, saj so bolnišnice polne, zaradi česar se njena ekipa sooča z odpusti v domače okolje bistveno hitreje, hkrati pa domovi za starejše trenutno novih stanovalcev zaradi epidemije covida-19 ne sprejemajo oziroma v precej okrnjeni obliki. Zdravilišča delujejo le za najnujnejše rehabilitacije, pred zdravstvenimi domovi in lekarnami pa ljudje stojijo v vrsti, kar je še posebej težko za bolne in starejše, zato je njihova pomoč neprecenljiva.

Ob zagonu projekta so zaposlili 14 ljudi, po zaposlitvi dveh tehnikov zdravstvene nege pa se je ekipa povečala na 16 zaposlenih. Od lanskega januarja so prejeli več kot 500 vlog, izvedli 750 prvih in ponovnih ocenitev upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe in oskrbovali 247 ljudi.

Skupaj so opravili 16.790 obiskov ter 48.079 zdravstvenih in socialnih storitev, ki so bile uporabnikom na voljo brezplačno. Med njimi so bile najpogostejše spremljanje vitalnih funkcij, pomoč in nadzor pri jemanju zdravil, nadzor zdravstvenega stanja, dostava toplega obroka in storitve za ohranjanje gibalne samostojnosti.

Zdaj se je občina Krško odločila pomagati pri delovanju projekta vsaj še dve leti. Kot je povedal Andrej Sluga iz kabineta tamkajšnjega župana, so prepoznali izjemno pomembnost projekta in videli njegove uspešne rezultate, predvsem pa si želijo pomagati starejšim prebivalcem.

Projekt se bo v kombinaciji s pomočjo na domu nadaljeval z izvajanjem storitev tehnikov zdravstvene nege, fizioterapevta, delovne terapevtke in kineziologa. Polovico sredstev bo zagotovila občinska blagajna, drugo polovico pa bodo uporabniki poravnali sami.

Že doslej so uspešno sodelovali s svojimi partnerji, s katerimi so izmenjevali izkušnje in znanje in si pomagali. V domu starejših občanov, kjer se trenutno borijo s covidom-19, so tako poudarili, da je pomoč projekta zanje neprecenljiva, s tem pa se strinjajo tudi v bolnišnici Brežice, ki se jim zdi takšna oblika pomoči zelo pomembna, saj kaže pozitivne učinke na družbo.

STA