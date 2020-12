Ti si veliko sonce - dobrodelna akcija zakoncev Kramžar

20.12.2020 | 15:00

Manuela in Gorazd Kramžar (Foto: M. Ž.)

Šentjanž - December je mesec obdarovanj. A letos je v marsičem drugače. »V tem času krize, ki za marsikoga ni le finančna, ampak tudi psihična, sva se spomnila na praznike. Koliko otrok je, ki zaradi finančne stiske staršev za praznike ne bodo dobili ničesar? Želela sva nekaj narediti, pomagati in nastala je akcija, ki sva jo poimenovala Ti si veliko sonce,« sta pripoved začela Manuela in Gorazd Kramžar iz Šentjanža.

Akcija je namenjena obdarovanju otrok iz socialno šibkih družin, prva bo potekala v njuni sevniški občini, širita pa jo že tudi v druge občine po Sloveniji, dogovori namreč že potekajo za občini Šentjernej in Ljubljana. »Skupaj lahko osrečimo in rišemo nasmehe na obraze našim sončkom, ki jim res ni lahko v tem času, tudi zaradi pomanjkanja stikov s svojimi sovrstniki in prijatelji,« sta prepričana mamica in očka 12-letne Laure, 3-letnega Erika in male Monike, ki jih šteje leto in pol. Skupaj z lokalnimi ponudniki, ki sta jih prek svoje Facebookove skupine Top dostava povezala že med spomladansko epidemijo, zdaj zbirata dobrote za darila, seveda pa k sodelovanju vabita vse, ki želijo pomagati.

In kako lahko postanemo del te dobrodelne akcije? »Enostavno,« sta dejala Manuela, ki je po poklicu frizerka, in Gorazd, ki se je ob pomoči soproge povsem posvetil prepeličarstvu, »ko bo na FB-strani Top dostave, ki sva jo sprva ustanovila za dostavo naših izdelkov iz prepeličjih jajčk, objavljena naročilnica za pridelke naših lokalnih ponudnikov, ki jih bodo ljudje naročali zase, je tudi rubrika, v kateri lahko daruješ svoj nakup za otroka oz. družino. Lahko podarijo sadje, jajca, med … skratka vse, kar je na voljo v naši ponudbi. Koliko bodo darovali, je njihova odločitev, a vsak kilogram jabolk, škatlica jajc, jogurt, hlebec kruha ali potica štejejo. Tako na eni strani pomagajo otrokom, na drugi pa našim pridelovalcem in kmetom.«

Trenutno je združenih šest ponudnikov, poleg Kramžarjevih so tu še čebelarstvo Kolenc iz Vrhka pri Krmelju, sadjarstvo Brečko iz Šentjanža, kmetija Korbar iz Radeč, kruharna Kisli pek iz Sevnice in Gostilna Jež iz Jagnjenice pri Radečah. »Seveda pa lahko darujejo tudi to, za kar mislijo, da bi potrebovali, denimo testenine, mleko, čokolado … morda spečejo kakšne dobrote. Vsega sva in bova vesela,« sta povedala simpatična zakonca.

Da bodo dobrote prišle na prave naslove, sta se povezala s sevniškim območnim združenjem Rdečega križa, kjer so izbrali deset družin, ki imajo skupaj 27 otrok, iz občine Sevnica. Prva obdaritev bo pred Božičem, predvidoma 22. decembra. »Ker pa nam ne bo vseh otrok zunaj naše občine, za katere potekajo dogovori, zaradi vse logistike uspelo obdariti decembra, bova akcijo nadaljevala tudi na začetku prihodnjega leta, sicer pa si srčno želiva, da bi akcija lahko postala celoletna,« sta pridala Manuela in Gorazd.

M. Ž.