Včeraj 884 okužb z novim koronavirusom, umrlo 39 bolnikov. Kako je v občinah JV Slovenije?

20.12.2020 | 11:05

Foto: arhiv DL

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj ob 2646 testih potrdili 884 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil kar 33,4 odstoten, je objavila vlada. V bolnišnicah so zdravili 1214 bolnikov s covidom-19, 201 je potreboval intenzivno zdravljenje, v domačo oskrbo so jih odpustili 41.

Včeraj je umrlo 39 bolnikov s covid-19, eden manj kot v petek.

Občina novo okuženi

-----------------------------------------------------------

Bistrica ob Sotli 02

Brežice 19

Črnomelj 03

Dobrepolje 01

Dolenjske Toplice 01

Ivančna Gorica 12

Kočevje 04

Kostanjevica na Krki 00

Kostel 00

Krško 04

Loški Potok 00

Metlika 01

Mirna 03

Mirna Peč 01

Mokronog-Trebelno 07

Novo mesto 17

Osilnica 00

Radeče 02

Ribnica 09

Semič 00

Sevnica 31

Sodražica 00

Straža 02

Šentjernej 04

Šentrupert 00

Škocjan 02

Šmarješke Toplice 04

Trebnje 13

Velike Lašče 00

Žužemberk 09

M. Ž, STA