Prižgimo bližino z Lučjo miru iz Betlehema!

20.12.2020 | 12:45

Po Luč miru iz Betlehema so z veseljem prišli tudi otroci.

Novo mesto - Luč miru iz Betlehema nas je ponovno razveselila s svojim plamenom. Slovenski skavti so jo nedavno sprejeli na avstrijski meji v Šentilju in se tako sedaj glede na trenutno epidemiološko situacijo v skladu z navodili in priporočili po svojih najboljših močeh trudijo, da plamen Luči miru iz Betlehema najde pot do slovenskih domov in družin.

Luč miru bo tako v prihodnjih dneh ogrela srca mnogih ljudi.

Skavtom se zdi to letos še posebej pomembno, kajti plemenito poslanstvo, prinašati ljudem bližino, ima posebno težo v časih, ko ob omejitvah za zajezitev epidemije koronavirusa v sebi in drugih mnogi čutijo oddaljenost in samoto.

Sporočilo letošnje poslanice nas vse poskuša spomniti, da sta ljubezen in bližina v teh nekoliko tesnobnih časih ključnega pomena. Ker vsako majhno dejanje, ki izkazuje bližino, dobroto, ljubezen, danes še veliko bolj sveti in vliva upanje, ne glede na to, kako majhno je, pravijo skavti.

»Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas. To je naš korak bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da jim pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot ,« so prepriani skavti.

Luč miru so danes dopoldne delili tudi novomeški skavti pred farno cerkvijo v Župniji Novo mesto - Šmihel. Posamezniki in družine so pridno prihajali ponjo…

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija