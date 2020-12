Zagorelo v vasi Dobrava pri Škocjanu

21.12.2020 | 07:25

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Po informacijah dežurnih na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto so danes malo pred peto zagorele saje v dimniku krušne peči v stanovanjski hiši v vasi Dobrava pri Škocjanu. Gasilci iz PGD Dobrava so požar pogasili, dimnik očistili in njegovo okolici pregledali s termovizijsko kamero.

Dežurni v zadnjih 12 urah so posredovali en klic za nujno medicinsko pomoč na območju novomeškega regijskega centra in tri pozive na območju brežiškega. Sicer pa so minuli teden na območju Posavja zabeležili sedem izrednih dogodkov, od tega pet v občini Krško in dva v občini Brežice.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča odjemalcem, da bo danes med 12. in 13.ueo prekinjena dobava električne energije na območju TP LAPORE.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog sporoča, da bo prekinjena dobava elektrike in sicer na območju TP MIRNA BLOKI, izvod BLOK 2 med 9. in 10.uro ter na območju TP MIRNA ROJE 3, izvod NOVO NASELJE SPODAJ med 12. in 14.uro.

Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Krško mesto sporoča, da bo prekinjena dobava elektrike danes med 11. in 14.uro na območju TP MALI PODLOG, MALI PODLOG 2 in VELIKI PODLOG RIBNIK.

Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Brežice pa sporoča, da bo do prekinitev elektro oskrbe prihajalo danes med 12. in 14.uro na območju TP SUHADOL.

V primeru slabega vremena del ne bodo opravljali.