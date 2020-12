Pogrešanega 39-letnega Domna z Dolenjske tudi včeraj iskali zaman

21.12.2020 | 07:40

Pogrešani alpinist Domen Lazar (Foto: osebni arhiv)

Na območju Grintovca so gorski reševalci tudi včeraj zaman iskali 39-letnega Domna Lazarja z območja Dolenjske, ki ga pogrešajo od petka od 10. ure, ko se je nazadnje javil. Včerajšnje razmere so bile za iskanje, ki je potekalo peš, zelo zahtevne, saj sta ga ovirala megla in spolzek teren. Iskali so tudi z dronom. Planinec se je nazadnje javil v petek dopoldne, ko naj bi se nahajal med Zoisovo kočo na Kokrškem sedlu in Grintavcem na kamniški strani. Njegovo vozilo so našli v Kamniški Bistrici, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Pogrešani naj bi bil opremljen z derezami, cepinom in rdečo čelado, oblečen pa v temno modro jakno. Policija prosi za informacije na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Iskalna akcija je stekla že v petek okoli 19. ure, ko so se na teren odpravili gorski reševalci. Akcijo so nadaljevali ves vikend, tako pa bo tudi takoj ob izboljšanju razmer.

R.M.