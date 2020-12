V Kočevju poskus uboja

21.12.2020 | 09:10

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Kočevje - Policisti so bili sinoči okoli 19.ure obveščeni o hudo poškodovanem 67-letnem moškem na območju Kočevja. Po do zdaj zbranih obvestilih ga je po prepiru pretepel 55-letni moški. Pri tem mu je prizadejal tako hude poškodbe, da je njegovo življenje ogroženo. Z reševalnim vozilom so poškodovanega včeraj odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je ostal na zdravljenju.

Policisti so opravili ogled kraja in osumljencu zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja odvzeli prostost. Zdaj zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka, o ugotovitvah pa bo policija obvestila pristojno tožilstvo, so na Policijski upravi Ljubljana zapisali v današnjem poročilu.

Motiv za dejanje še ni znan, osumljenec doma iz Kočevja, pa v preteklosti še ni bil obravnavan za kazniva dejanja, je zapisano v današnjem policijskem poročilu.

R.M.