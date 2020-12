V naletu eden huje, dva lažje poškodovana

21.12.2020 | 09:25

V petek okoli 6.ure zjutraj so bili policisti PU Novo meto obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 52-letni voznik osebnega avtomobila znamke Mercedes, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del avtomobila VW polo, ki je stal za stoječo kolono vozil. VW polo, v katerem sta bila poleg voznika dva potnika, je po trčenju odbilo še v avtomobil Opel astra. V nesreči se je huje poškodoval voznik WV polo, državljan Bolgarije, lažje poškodbe sta utrpela tudi oba potnika v njegovem vozilu. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Voznik pod vplivom prepovedanih drog

Policisti so med petkovo poostreno kontrolo prometa na avtocesti ustavili 30-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test. Test je bil pozitiven na marihuano in kokain, zato so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Traktorist po nesreči napihal

Sevniški policisti so bili v petek malo po 20. uri obveščeni o prometni nesreči v kraju Vrh pri Boštanju. Opravili so ogled in ugotovili, da je 55-letni voznik kmetijskega traktorja zapeljal z lokalne ceste na travnik, kjer je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

V krvi je imel 2,2 promila alkohola

Na Kandijski cesti v Novem mestu so policisti v soboto ustavili voznika osebnega avtomobila iz Srbije in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 39-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka kar 2,2 promila alkohola oz. 1,05 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitve določil Zakona o nalezljivih boleznih so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Poskus vloma

V Bučerci na območju Policijske postaje Krško je nekdo v dneh od 11.novembra do 19.decembra poskušal vlomiti v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le škoda zaradi poškodovanega okna v pritličju objekta.

Poskušali so se izmakniti mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje so med opravljanjem mejne kontrole na vstopu v Slovenijo v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak v petek odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Včeraj pa so prav tako v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak odkrili še pet državljanov Pakistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, še piše v današnjem poročilu PU Novo mesto.

Policiste čez vikend klicali kar 717-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v dneh od petka do danes zjutraj tako posredovali v 137 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 717 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, prometno nesrečo, v kateri se je udeleženec lažje poškodoval in 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 30-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in poskusov izmika mejni kontroli, je v policijskem poročilu zapisala Drenikova.

