Na Planini pri Sevnici Simlerjeve jaslice v naravni velikosti

21.12.2020 | 10:25

Simlerjeve Jaslice

Planina pri Sevnici - Na dvorišču družine Klavdije Simler na Planini pri Sevnici, na zelenici pod mogočnim orehom, so na ogled jaslice v naravni velikosti. Na les narisane figure so v tradicionalni kozjanski noši iz leta 1910, zraven pa so zibka iz tega obdobja ter avtohtone pasme živali, kot so jezersko-solčavska ovca, štajerska kokoš, cikasto govedo in kranjska čebela.

Prižgali so tudi 20.000 lučk, ki ponazarjajo število prebivalcev šentjurske občine. Zraven pa se vrtijo mednarodne glasbene uspešnice v izvedbi tamkajšnje lokalne citrarke, je Simlerjeva povedala za STA.

Zaradi epidemioloških razmer v državi si jaslice, ki jih je pripravljala skoraj leto dni, lahko ogledajo samo lokalni prebivalci, je dejala Simlerjeva. Ocenjuje, da bodo te na ogled do svečnice, če bi zapadlo ogromno snega, pa jih bodo morali pospraviti že prej.

Čudovite jaslice, narejene iz paus papirja, ki jih je izdelala Klavdija Simler (foto: FB KS)

Lani je Simlerjeva izdelala jaslice iz paus papirja s pergamano tehniko in so bile edine tovrstne v Sloveniji. Na ogled so jih postavili tudi na svetovni razstavi jaslic v Vatikanu. Letos se zaradi precejšnje vlage in epidemioloških razmer ni odločila za njihovo izdelavo.

Jaslice v pergamano tehniki oz. iz paus papirja, so pravzaprav tridimenzionalne figure, pri čemer je treba najprej poskrbeti za kroje iz papirja, da bi se lahko sploh sestavila figura iz več delov, je za STA še pojasnila Simlerjeva.

R.M./STA