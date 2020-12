Včeraj več kot 27-odstotna okuženost testiranih, umrlo še 26 okuženih. Kako je v regijskih bolnišnicah?

21.12.2020 | 11:25

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji je bilo včeraj med 1.446 testiranimi 395 pozitivnih na covid-19, kar pomeni, da je bil delež pozitiven 27,3 odstotka. V bolnišnicah se trenutno zdravi 1.271 korona virusnih bolnikov, kar je 57 več kot dan prej, 208 jih potrebuje intenzivno zdravljenje, to pa je 7 več kot dan prej.

V domačo oskrbo so odpustili 41 koronavirusnih bolnikov. Včeraj je umrlo še 26 okuženih s covidom-19, oziroma 13 manj kot dan prej. 19 od teh je umrlo v bolnišnicah, 7 pa v domovih za ostarele. Povejmo še, da je aktivno okuženih po vsej državi zdaj 19.964.

V domovih za starejše so na novo potrdili 25 okužb med stanovalci in 15 med zaposlenimi. Ozdravelo je še 44 stanovalcev in 66 zaposlenih. V petih posebnih socialnovarstvenih zavodih je trenutno 291 okuženih uporabnikov in 187 zaposlenih.

Slovensko povprečje znaša 452,6 okuženih na 100.000 prebivalcev v sedmih dneh, najboljša statistična regija je goriška, kjer je ta incidenca 280,4. Najslabše razmere pa so v jugovzhodni Sloveniji, kjer je incidenca 728,1.

Takoj pod slovenskim povprečjem je primorsko-notranjska regija, ki ima zdaj sedemdnevno incidenco 384,2. Kot že v štirih regijah z najboljšo epidemiološko sliko so tudi v tej regiji od danes do 23. decembra odprte trgovine z oblačili in obutvijo, avto saloni in športne trgovine. Z naloženo in aktivno aplikacijo #OstaniZdrav pa je dovoljen tudi prehod med občinami znotraj posamezne regije.

Sicer pa je Kacin danes spomnil še na nekatere zadnje odločitve vlade. Za božič in, če bo epidemiološka slika dobra, tudi čez novo leto omejitev gibanja na območje občin ne bo veljala. V veljavi pa bo, ne glede na praznike, ostala omejitev gibanja v nočnem času. Druženje oz. zbiranje na javnih površinah na prostem ne bo dovoljeno, bodo pa dovoljena zasebna druženja največ šestih odraslih oseb iz največ dveh gospodinjstev, v to število pa niso všteti otroci.

Kacin je znova vse pozval, naj omejijo druženja ter premislijo, koga bodo obiskali čez praznike, če je mogoče, pa naj delajo od doma oz. si vzamejo vsaj nekaj dni dopusta. Predvsem pa naj tudi v prazničnem času ne pozabijo na samozaščitne ukrepe.

Spomnil je tudi, da je premier Janez Janša konec tedna pozval k preložitvi vseh nenujnih potovanj in obiskov v tujini na kasnejši čas, saj epidemiološke razmere, še posebej v državah Zahodnega Balkana, ostajajo zelo resne in nestabilne oziroma se še naprej slabšajo. "Tveganje za vnos okužb v državo ob vračanju pa ostaja izredno povečano," je dejal Kacin.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto so danes 103 hospitalizirani, od teh so jih 5 sprejeli danes, 16 jih zdravijo na intenzivnem oddelku, 14 pa jih diha s pomočjo respiratorja. V domačo oskrbo so odpustili enega kovidnega bolnika, 2 okužena s korona virusno boleznijo pa sta izgubila boj z virusom.

V Splošni bolnišnici Brežice se danes zdravi 36 koronavirusnih bolnikov, 7 od teh so sprejeli danes, 2 pa sta na intenzivnem oddelku. Enega od okuženih so odpustili v domačo oskrbo, eden pa je z virusom covid-19 umrl.

R.M.