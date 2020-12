MO Novo mesto s podporo za oživljanje mestnega jedra

21.12.2020 | 12:00

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto objavlja razpis, s katerim vabi k prijavi za sofinanciranje mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine za prihodnje leto in za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra za leto 2021.

Prijave sprejemajo do vključno 25. januarja 2021, v primeru, da razpoložljiva sredstva v prvem razpisnem roku ne bodo razdeljena, pa bodo o novih prijavah presojali enkrat mesečno vse do oktobra prihodnje leto.

Na javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje mednarodnih in medobčinskih prireditev za leto 2021 se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki želijo v letu 2021 z namenom turistične promocije izvesti mednarodne ali medobčinske prireditve. Predmet sofinanciranja so množične prireditve, ki bodo generirale večje število nočitev in bodo promovirale Dolenjsko ali Mestno občino Novo mesto.

Na javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra za leto 2021 se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki želijo v letu 2021 z najmanj dvomesečnim inovativnim programom oživljati mestno jedro. Prednost bodo imeli programi, ki bodo nagovarjali večje število občanov in obiskovalcev in več različnih generacij prebivalstva, so v službi za Odnose z javnostmi napisali na Mestni občini Novo mesto.

R.M.