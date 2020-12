Trebanjski levi jutri na zadnji domači tekmi letos

21.12.2020 | 13:20

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Trebnje - Pred trebanjskimi levi je še zadnji obračun v letošnjem koledarskem letu. V Trebnjem bo namreč jutri ob 18.uri gostovala zasedba mariborskega Branika, ki jo vodi Siniša Markota. Vijoličasti vedno veljajo za neugodnega tekmeca, zato želijo Trebanjci na zimski premor oditi z nasmeškom na obrazu.

Trebanjci so minulo soboto gostovali na Obali in se po hudem boju morali sprijazniti le s točko proti neugodnim Koprčanom. Zdaj je na sporedu še zadnja tekma, in sicer obračun z Mariborom. Slednji se trenutno nahaja na osmem mestu prvenstvene lestvice, z odigranimi osmimi tekmami ter enakim številom točk na svojem računu. Pred dvema tednoma so se zaradi okužbe s koronavirusom znašli v karanteni, a to niti ne zmanjša dejstva, da gre za zelo neugodno zasedbo, so Trebanjci zapisali na klubski spletni strani.

Vodi jo hrvaški strokovnjak Siniša Markota, ki je v preteklosti že sedel na klopi Rika Ribnice in Urbanscape Loke. Trebanjski levi so tako po dveh tekmah brez zmage odločeni, da prvi del sezone zaključijo uspešno.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: “Za konec leta 2020 nas čaka tekma z Mariborom. Slednji velja za neugodnega nasprotnika, a mi želimo pokazati pravi obraz ter prvi del sezone končati uspešno, še posebej po porazu v Celju in remiju na Obali.“

Srečanje med trebanjskimi levi in vijoličastimi rokometaši se v torek, 22. decembra prične ob 18.00, s prenosom na Sport Klubu.

LIGA NLB, ZAOSTALA TEKMA, torek, 22. decembra, ob 18.00 (Športna dvorana Trebnje): RK Trimo Trebnje – RK Maribor Branik – prenos na Sport Klub