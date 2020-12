Luč miru tudi v Šentjerneju

Foto: Občina Šentjernej

Šentjernej - Plemenito poslanstvo Luči miru iz Betlehema še najbolj zasije v zahtevnih časih kot je letošnji. Prinašati ljudem bližino ima posebno težo predvsem, ko ob omejitvah za zajezitev epidemije v sebi in drugih čutimo oddaljenost in samoto. Sporočilo letošnje poslanice nas poskuša spomniti, da sta ljubezen in bližina v teh nekoliko tesnobnih časih ključnega pomena.

Foto: Občina Šentjernej

Ker vsako majhno dejanje, ki izkazuje bližino, dobroto in ljubezen danes še veliko bolj sveti in vliva upanje, ne glede na to, kako majhno je. Zato skavti po vsej Sloveniji tudi letos raznašajo Lučko pod geslom Prižgimo bližino!

Tudi Šentjernejski skavtinji Neja in Veronika sta županu Jožetu Simončiču danes izročili luč miru iz Betlehema.

R.M.