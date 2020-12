Jutri množično testiranje s hitrimi testi v Sevnici in Novem mestu

21.12.2020 | 20:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sevnica - Bliža se čas, ko bo tudi v Sloveniji omogočeno cepljenje zoper COVID-19. V Slovenijo naj bi cepivo prišlo v naslednjem tednu, torej še pred koncem letošnjega leta.

»Kdaj bo cepivo dostopno tudi nam, izvajalcem - zdravstvenim domovom, in bomo lahko pričeli s cepljenjem, še ne vemo. Do takrat je dodatni ukrep zajezitve širjenja okužb COVID-19 izvedba hitrega antigenskega testa za SARS-CoV-2,« pravi direkorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič.

Gre za hitro preiskavo, pod kar se šteje vsaka laboratorijska preiskava, ki omogoča izvedbo v kratkem času. Poleg vseh drugih ukrepov je izvedba testov dodatna pomoč pri zajezitvi širjenja okužb.

Zdravstveni dom Sevnica jutri pričenja z množičnim testiranjem prebivalstva s hitrimi antigenskimi testi za SARS-CoV-2. Testiranje je namenjeno vsem prebivalcem, ki to želijo, ne glede na naslov stalnega prebivališča in sicer brez predhodnega naročanja. Testiranje je brezplačno, zainteresirani pa naj s seboj prinesejo kartico zdravstvenega zavarovanja ali osebni dokument. Testiranje se bo izvajalo v COVID akutni ambulanti ZD Sevnica med 12. uro in 15. uro. V sredo, 23. decembra, bodo množično testiranje izvajali od 11. ure do 15. ure.

»O vseh nadaljnjih lokacijah in terminih množičnega testiranja po krajevnih skupnostih in podjetjih ter na ostalih identificiranih lokacijah vas bomo sproti obveščali,« pravi Tomšičeva.

Prebivalcem, ki se bodo odločili za testiranje, sporočajo, da lahko avto parkirajo na parkirišču za HTC ter pridejo na testiranje v Covid akutno ambulanto. Po opravljenem testiranju naj na rezultat testa, ki jim v roku 20 minut sporočen preko GSM ali osebno, počakajo v svojem avtomobilu.

Imate protitelesa proti Covid-19?

Prav tako v Zdravstvenem domu Sevnica izvajajo imunološki test za kvalitativno določanje celokupnih protiteles proti Covid-19, namen česar je odkriti, ali ima posameznik protitelesa proti Sars-Covid-19, torej, ali je prišel v stik z virusom Sars-Covid-19 in tvoril protitelesa, kar pa ne pomeni, da je na določen virus tudi imun.

Priporoča se testiranje zdravih oseb najmanj 14 dni po izzvenelih simptomih okužbe s covid-19. Cena imunološkega testa je 20 evrov. Za vse informacije glede izvedbe testiranj se lahko obrnete na Zdravstveni dom Sevnica preko e-naslova tajnistvo@zd-sevnica.si oziroma na telefonsko številko 07/ 81 61 514.

dodano ob 21. uri

Od jutri do četrtka bo v avli Kulturnega centra Janeza Trdine potekalo brezplačno hitro testiranje na virus covid-19, sporočajo iz Mestne občine Novo mesto.

Testiranje bo jutri omogočeno med 12. uro in 17. uro, v sredo med 9. uro in 17. uro, v četrtek pa med 9. uro in 15. uro. Testiranje je brezplačno, občani naj imajo pri sebi osebni dokument in zdravstveno kartico. Na izid testiranja bo potrebno počakati 15 minut.

L. M.