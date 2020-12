V Krškem za kanalizacijo več kot 1,1 milijona evrov iz kohezije

22.12.2020 | 11:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Krško - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori za projekta gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Krško. Za projekta v skupni vrednosti 7,6 milijona evrov bo tako iz Kohezijskega sklada namenjenih 3,3 milijona evrov.

Projekt v krški občini je del širšega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save. Predvidena je zgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Krško, in sicer na desnem bregu Save in v naselju Leskovec, ter v aglomeraciji Senovo-Brestanica. Obe bosta priključeni na ustrezni čistilni napravi.

Za nekaj več kot 2,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Krško, bo Kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 1,1 milijona evrov.

L. M.