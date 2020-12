Požar uničil skedenj

22.12.2020 | 09:20

Sinoči je ob 21.28 v naselju Zilje, občina Črnomelj, gorel skedenj velikosti 8 x 12 metrov v katerem so bile shranjene bale sena. Gasilci PGD Vinica in Zilje so pogasili požar, premetali ožgane bale ter dokončno pogasili požarišče. Objekt in seno je uničeno. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Zilje. Po prvih ugotovitvah policistov je do požara prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Vse okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Ob 21.11 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v več stanovanjskem objektu.

Ob 0.33 je na Rožni ulici v Kočevju iztekala voda v kopalnici. Gasilci PGD Kočevje so zaprli ventili na kotličku in tako preprečili nadaljnjo iztekanje vode.