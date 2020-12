Z ukradenim avtom ni prišel prav daleč

22.12.2020 | 09:00

Sevniški policisti so bili včeraj dopoldne obveščeni, da je neznanec s parkirnega prostora v Sevnici odtujil osebni avtomobil VW sharan. Avto je bil odklenjen, v njem pa ključi vozila. Opravili so ogled in takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilca. Okoli 13. ure so prejeli obvestilo, da je pri Dvorcah na območju Brežic voznik VW sharan trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in peš pobegnil s kraja nesreče. 32-letnega tatu so izsledili, prijeli in ga odpeljali na policijsko postajo. Zaradi kršitve določil Zakona o nalezljivih boleznih in Zakona o pravilih cestnega prometa so mu izdali plačilni nalog, zaradi tatvine vozila pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

B. B.