V SBNM doslej umrlo 113 pacientov, prvo cepivo že letos

22.12.2020 | 14:00

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto (SBNM) imajo danes hospitalizirana 102 bolnika s covidom 19, od tega 19 na intenzivnem oddelku.

Kot pravijo v SBNM so v začetku drugega sprejemali pretežno paciente iz drugih regij, zdaj pa se zgodi, da morajo tudi paciente iz naše regije premeščati drugam, saj zaradi velikega povpraševanja po posteljah lahko pride tudi do situacije, ko zaradi polne zasedenosti nimajo več prostih kapacitet, da bi lahko sprejeli vse bolnike, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.

V preteklem tednu so v SBNM med zaposlenimi opravili 324 hitrih antigenskih testov, od katerih je bilo 15 pozitivnih, večino odkritih pozitivnih testov pa je bilo asimptomatskih. Do sedaj je v novomeški bolnišnici skupaj umrlo 113 bolnikov s covidom.

S prvo pošiljko, predvidoma do konca leta, bodo v SBNM prejeli cepivo Pfizer / BioNTech. Ta trenutek interes za cepljenje v SBNM ustanovi še zbiramo.

"S cepljenjem lahko učinkovito preprečimo zbolevanje za koronavirusno boleznijo in tako omogočimo ohranitev zdravja posameznika in širše družbe ter čim hitrejšo normalizacijo življenja," poudarjajo v SBNM in pred prazničnimi dnevi, ki bodo sicer drugačni, kot smo jih vajeni, vsem želijo, da zato ne bi bili manj prijetni. "Preživite jih mirno, v krogu tistih, ki jih imate najraje," sporočajo iz SBNM.

B. B.