Pogrešanega Domna z Dolenjske na Grintovcu našli mrtvega

22.12.2020 | 18:05

Domen Lazar se je v zahtevnih razmerah odpravil na Grintovec (Foto: osebni arhiv)

Poročali smo, da so gorski reševalci minule dni na območju Grintovca iskali 39-letnega Domna Lazarja z območja Dolenjske, ki ga pogrešajo od petka od 10. ure, ko se je nazadnje javil. Kot poroča STA, so ga s pomočjo policijskega helikopterja policisti in gorski reševalci danes našli mrtvega na zaledenelem območju. Bil je bil ustrezno opremljen.

Pogrešanega planinca z območja Dolenjske so policisti in reševalci iskali vse od sobote. V današnji iskani akciji policije in kranjskih gorskih reševalcev so si pomagali tudi z brezpilotnimi zrakoplovi in policijskim helikopterjem. Na ta način so pregledovali neprehodno in zelo strmo območje Grdega grabna na Grintovcu.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je planinca pri dopoldanskem pregledu terena na višini okoli 1600 metrov našel policijski helikopter. Tudi današnje aktivnosti reševalcev pa je zelo ovirala megla. Na kraju, kjer so našli pokojnega, je bil tudi zaledenel sneg, okoliščine pa kažejo, da se mu je pripetila nesreča.

Planinec, ki je bil v gorah sam, je bil sicer ustrezno opremljen. Na Policijski upravi Kranj ob tem znova opozarjajo na veliko nevarnost v gorah in na, kot so izpostavili, izjemno in zelo nerazumno tveganje, ki ga v teh dneh z gibanjem v visokogorju sprejemajo posamezni bolj ali manj izkušeni planinci. "Ne tvegajte, počakajte na bolj ugodne razmere, ker so trenutne daleč od tega," pozivajo.

STA/R. N.