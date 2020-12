Ena oseba v požaru umrla, druga poškodovana

22.12.2020 | 18:40

Foto: arhiv DL

Ob 10.46 je zagorelo v gospodarskem objektu v kraju Veniše, občina Krško. Gasilci PGE Krško, PGD Leskovec in PGD Velika vas so požar pogasili, pregledali prostore in iznesli plinske jeklenke. V požaru je ena oseba preminula. Reševalci NMP KK so drugo poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.