Ogenj uničil koruznjak

23.12.2020 | 08:10

Ilustrativna slika

Včeraj ob 19.10 je v naselju Mali Obrež, občina Brežice, zagorel koruznjak in odpadni material. Posredovali so gasilci PGD Mali Obrež, Veliki Obrež in Mihalovec, ki so požar pogasili. Objekt je uničen.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništev:

-Področju nadzorništva Krško mesto med 11. in 14. uro na območju TP Kalce Naklo.

-Področju nadzorništva Sevnica med 9. in 12. uro na območju TP Selce izvod Trate.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 9.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE PRI SOTESKI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.