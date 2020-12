Identiteto umrlega v požaru še potrjujejo

23.12.2020 | 10:15

Policisti PU Novo mesto so bili ob 10.46 obveščeni o požaru gospodarskega objekta v Venišah na območju PP Krško. Policisti so zavarovali območje požara in omogočili gasilcem in reševalcem dostop do objekta. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je v požaru umrla ena oseba, ki se je nahajala v notranjosti objekta, identiteto pokojnega kriminalisti še potrjujejo. Ob začetnem gašenju požara se je poškodoval 45-letni moški, reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Objekt, v katerem je bilo več delovnih strojev je bil v požaru v celoti poškodovan, nastala je večja premoženjska škoda. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto opravljajo ogled požarišča, ugotavljajo vzrok za nastanek požara ter druge okoliščine. Danes pri ogledu sodeluje tudi strokovnjak Nacionalnega forenzičnega laboratorija. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Zasegli puško, naboje in petarde

Zaradi suma posesti prepovedanega orožja so Policisti PP Novo mesto zbrali dokaze in pridobili odredbe sodišča za izvedbo več hišnih preiskav. 22. 12. so v naselju Brezje opravili hišne preiskave na naslovu bivanja treh osumljencev. Pri 24-letniku so našli in zasegli puško in štiri naboje, pri 33-letniku 156 prepovedanih petard in 42 nabojev, pri 31-letniku pa prepovedane tablete, tri ukradene registrske tablice in dve petardi. Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, po zaključeni preiskavi pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo in uvedli prekrškovne postopke.

Zaščitili žrtve in nasilneža pridržali

Šentjernejski policisti so posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Šentjerneja, kjer je pijan moški grozil družinskim članom. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, nadaljeval je z grožnjami in ni upošteval njihovih ukazov. Zaščitili so žrtve, nasilnežu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Izrekli mu bodo prepoved približevanja ženi in otrokom in o odrejenem ukrepu seznanili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Ukradel suhomesnate izdelke

V noči na 22. 12. je na Uršnih selih nekdo vlomil v objekt namenjen sušenju mesa in odtujil suhomesnate izdelke. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 600 evrov.

Poskus vloma mu ni uspel

V Tržišču na območju Sevnice je nekaj pred 18. uro nekdo skozi okno poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda na oknu. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Odpeljal odklenjen avto, v katerem so bili kontaktni ključi

V kraju Sela pri Dobovi je med 17. in 21. uro nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odtujil osebni avtomobil Renault clio, zelene barve, registrskih oznak KR16-67M. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi.

Povzročil nesrečo, odpeljal s kraja in odklonil preizkus

Nekaj pred 17. uro so bili črnomaljski policisti obveščeni o prometni nesreči v Kanižarici, kjer je voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje trčil v avtomobil voznice in pred prihodom policistov odpeljal s kraja nesreče. Policisti so povzročitelja nesreča izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in o odklonu preizkusa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Osumljencu zasegli avtomobil

Policist vodnik službenega psa je med opravljanjem nalog na območju Bršljina zalotil in prijel osumljenca, ki se je z avtomobilom pripeljal na parkirni prostor, izstopil in z enega izmed parkiranih vozil poskušal ukrasti okrasne pokrove. Med postopkom so novomeški policisti ugotovili, da gre za večkratnega 38-letnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil, prav tako strokovni pregled. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pridržali kršitelja, ki je udaril očeta

Policisti PP Novo mesto so nekaj po 21. uri posredovali v zasebnem prostoru v Novem mestu, kjer je pijan 37-letni kršitelj razbijal inventar v hiši in udaril očeta. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

M. L.-S.