Potrjenih 1.504 novih okužb, umrlo 39 oseb

23.12.2020 | 10:35

V Sloveniji je bilo po podatkih NIJZ v torek opravljenih 7.416 testiranj in potrjenih 1.504 novih okužb s COVID-19. Po podatkih GOV.SI se je 21. 12. 2020 v bolnišnicah zdravilo 1.261 bolnikov, od tega jih je 207 potrebovalo intenzivno nego, 119 jih je bilo odpuščenih. Umrlo je 39 oseb, od marca skupaj že 2.418.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 22. 12. 2020 vključenih 1.339 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 340 pripadnikov humanitarnih organizacij.

Največje število potrjenih primerov COVID-19 je v Jugovzhodni, Posavski in Pomurski regiji.

V 13 mestih po Sloveniji (Ljubljani, Celju, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Kopru, Kranju, Velenju, Ptuju, Lenartu in Sevnici) se je včeraj začelo množično prostovoljno testiranje s hitrimi testi. Regijski in občinski štabi nudijo pomoč pri pripravi lokacij in vzpostavljanju točk za odvzem brisov. V Primorsko-notranjski regiji se je pojavilo vprašanje, ali je dovoljeno prehajanje meje regije v primeru, ko v regiji ni kraja, kjer bi izvajali množično testiranje. Operativni štab Generalne policijske uprave je podal mnenje, da je prehod med občinami in regijami v primeru množičnega testiranja dovoljen, saj bi ga lahko uvrstili v skupino izjem, kot so dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja.

M. L.-S.