Nova ambasadorja znanja

23.12.2020 | 11:10

Novo mesto - Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, je župan Gregor Macedoni včeraj sprejel nova novomeška ambasadorja znanja, Zoyo Aleksandro Bracović in Uroša Topića, ki sta ob tej priložnosti slovesno podpisala pogodbi. Zoya Aleksandra in Uroš predstavljata že peto generacijo občinskih štipendistov za šolsko leto 2020/2021 in tudi sicer izstopata po svojih izjemnih talentih.

Zaradi trenutnih razmer zaradi koronavirusa nova štipendista nista bila prisotna na vsakoletni predstavitvi novih ambasadorjev znanja na redni decembrski občinski seji sveta. Sta pa se včeraj udeležila slavnostnega sprejema in podpisa pogodbe v mestni hiši, kjer jima je župan čestital za vse dosedanje uspehe in jima zaželel veliko sreče tudi v bodoče.

Zoya Aleksandra Bracović je dijakinja 2. letnika Gimnazije Novo mesto, odlična učenka in uspešna atletinja, ki tekmuje v disciplini skok v višino. Redno se udeležuje šolskih in državnih tekmovanj iz znanja in športa, kjer dosega odlične rezultate. Zoyin cilj za prihodnost je najprej uspešno zaključiti gimnazijo, morda oditi na študij v tujino in še naprej nizati uspehe na atletskih tekmovanjih.

Uroš Topić je študent drugega letnika podiplomske stopnje na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer že peto leto obiskuje program oblikovanja tekstilij in oblačil. Za diplomsko nalogo na temo tekstilnih vzorcev je prejel odlično oceno in fakultetno Prešernovo nagrado ter nagrado Perspektiven mladi oblikovalec na oblikovalskem sejmu Big See v Ljubljani. Njegova tekstilna kolekcija je bila objavljena v številnih domačih in tujih medijih, povabljen pa je bil tudi, da jo razstavi na tekstilnem sejmu Textile Art v Berlinu. Uroševi cilji za prihodnost so nabiranje znanja s področja oblikovanja in ustvarjanja novih tekstilij, obenem pa si želi, da bi lahko s svojim oblikovanjem novomeški tekstilni zgodovini doprinesel nekaj novega.

Tudi letos so se na Mestni občini Novo mesto odločili podpreti in nagraditi perspektivne mlade v Novem mestu, ki na svojih različnih področjih dosegajo izjemne dosežke. Za izredno štipendijo, ki znaša 200 evrov na mesec za šolanje v Sloveniji in 300 evrov na mesec za šolanje v tujini, je prispelo 15 vlog. Komisija je celostno obravnavala kandidate in upoštevala izjemne dosežke s področij umetnosti, športa, glasbe, naravoslovja, kulture, znanosti in drugih. Izredno štipendijo je podelila omenjenima kandidatoma, ki sta se tako pridružila osmim štipendistom iz predhodnih let: Vidu Dobrovoljcu, Anji Fink, Jonu Judežu, Urošu Prešernu, Joštu Rudmanu, Veroniki Sadek, Manji Slak in Ani Šubic.

M. L.-S., Foto: MO Novo mesto