Trebanjci leto 2020 zaključili z zmago

23.12.2020 | 11:25

Rokometaši Trima Trebnjega so se od nastopov v Ligi NLB v letu 2020 poslovili z zmago proti Mariboru Braniku. Včerajšnji obračun na Dolenjskem se je končal z rezultatom 26:23.

Domači rokometaši so si v prvem polčasu hitro zagotovili prednost, povedli s 4:1 in 8:4, v 14. minuti pa prvič prišli na +5. Najvišja razlika v tem delu pa je bila šest golov (10:4), polčas pa so Trebanjci dobili s 16:11.

Na začetku drugega dela jim je to prednost uspelo zadržati, potem pa so prišle tudi mariborske minute. Gostje so z delnim izidom 5:0 počasi stopili prednost Trima in se v 39. minuti približali le na gol zaostanka (17:18 in 18:19). V 46. minuti pa so tudi prvič izenačili, ko je bil Tadej Sok uspešen s sedmih metrov. A preobrata nazadnje ni bilo. Trebanjska zasedba se je zbrala in na hitro dosegla tri gole, te prednosti pa Trimo nato ni več izpustil iz rok. Maribor se je približal še na 22:24, vendar zmage Trima ni več mogel ogroziti.

Pri domačih sta se strelsko najbolj izkazala Uroš Udovič s šestimi in Leon Rašo s petimi goli, pri gostih pa je šest golov dosegel Stefan Žabić.

IZJAVI PO TEKMI:

Uroš Zorman, trener Trima Trebnjega:

"Najprej želim čestitati fantom za zmago ob koncu prvega dela sezone. Prvi polčas smo odprli zelo dobro, a v drugem delu storili preveč napak. Čaka nas premor, v katerem bomo nabrali energijo za nadaljevanje sezone, ki bo še kako naporna."

Mark Ferjan, vratar Maribora Branika:

"Začeli smo slabo, predvsem imeli slabe uvodne minute. Nič nam ni steklo. Kasneje smo igro stopnjevali, a na koncu se je Trebnje odlepilo od nas."

M. L.-S.; Foto: Borut Dvornik/RK Trimo Trebnje