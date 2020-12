Svetniki potrdili odkup koncesije, prihranki za občino veliki

23.12.2020 | 13:00

Šentjernejski svetniki so sinoči soglasno potrdili odkup koncesije. Če do konca letošnjega leta uspe podpis pogodbe in se izvede plačilo oz. odkup, bo komunalna zgodba končana.

Saša Jerman

dr. Aleksij Mužina

Svetniki so vsi pohvalili in čestitali županu Jožetu Simončiču in njegovi ekipi (na desni direktor občinske uprave Samo Hudoklin) za dobro opravljeno delo.

Šentjernej - Dolgotrajna komunalna zgodba v šentjernejski dolini se bliža h koncu.

Občinski svetniki so na sinočnji izredni seji občinskega sveta soglasno - s 14 glasovi - potrdili odkup koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda po koncesijski pogodbi iz leta 2011, od dosedanjega koncesionarja WTE Wassertechnik GmbH oz. z njene slovenske družbe Čista dolina-SHW d.o.o. iz Kranjske Gore.

Kot je povedal župan Jože Simončič, ki se je takoj po nastopu svoje funkcije spomladi letos lotil zadeve in se skušal s koncesionarjem, s katerim so se sicer pregovarjali na sodiščih, dogovoriti, je zadovoljen, da je prišlo do kompromisa in dogovora. Dosedanja koncesijska pogodba je po njegovem zelo zgrešena in nedorečena ter za občino finančno zelo škodljiva, kar je na seji potrdila tudi Saša Jerman iz družbe Jerman&Bajuk d.o.o.

Pravni vidik odkupa je pojasnil dr. Aleksij Mužina iz Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.

Skupna vrednost odkupa koncesije znaša dobra 2,3 milijona evrov, del, ki pade na občino z naslova odkupa neodplačanega dela stavbne pravice in opremo, pa je dober 1,5 milijona evrov, ostalo razliko do dobrih 2 milijonov 194 tisoč evrov občinskega dela pa predstavljajo že opravljene storitve, ki jih v tem letu zaradi sporov do konce pogodbe niso plačevali. Občinsko javno podjetje Ekološka družba Šentjernej, ki bo v prihodnje izvajalec koncesije, mora plačati dobrih 128 tisoč evrov.

Prihranki skupaj 2,5 milijona evrov

Župan je vesel, da so za odkup dobili ugodne finančne vire, sicer pa bo občina s to potezo prihranila kar nekaj denarja. »Po investicijskem programu za banko je približni prihranek najmanj 130 tisoč evrov na leto. Glede na to, da bi bila obstoječa koncesijska pogodba veljavna še 21 let, to pomeni krepko preko 2,5 milijonov evrov bodočih prihrankov, ki nam jih ne bo težko pametno porabiti,« pove Simončič.

Zdaj le upajo, da bodo sporazum s koncesionarjem pravočasno podpisali in da bo plačilo izvedeno do 31. decembra letos. Sledi prevzem čistilne naprave (potem bo v lasti Občine Šentjernej), ter prenos koncesijske dejavnosti na EDŠ.

»Naj poudarim še, da bodo s to pogodbo, če bo še s strani Nemcev res pravočasno podpisana, zaprte in razrešene vse zadeve za nazaj in za naprej. Občina ne bo imela več nobenih dodatnih stroškov ali morebitnih tožb, ki so nad nami visele do sedaj,« še poudari župan.

O razpravi na občinski seji, ter kako zadevo komentira bivši župan Franc Hudoklin, ki je leta 2011 podpisal koncesijsko pogodbo s koncesionarjem WTE Wassertehnik GmbH oz. z njeno slovensko družbo Čista dolina-SHW d.o.o. iz Kranjske Gore, pa več v prihodnjem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija