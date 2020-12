Pomoč socialno šibkejšim družinam, ki jih je vedno več

23.12.2020 | 00:50

Vodstvo podjetja Eventus

Straža - »Tudi na območju Občine Straža so na pomoč najšibkejšim občanom priskočile humanitarne organizacije in občina,« je v današnjem sporočilu za javnost zapisal župan občine Straža Dušan Krštinc v zvezi z negativnimi posledicami, ki jih je prinesla epidemija Covid-19.

Pri Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto so letos, kot je zapisal župan, na območju Občine Straža razdelili 87 rednih prehranskih paketov, 63 izrednih prehranskih paketov, 398 paketov donirane hrane za 16 prejemnikov ter 11 različnih finančnih pomoči. »Če so imeli v začetku leta le tri prejemnike rednih prehranskih paketov pa imajo v letošnjem decembru že 12 takih družin. Za lažje šolanje na daljavo so družinam nabavili 3 prenosne računalnike, eni družini pa pomagajo s plačilom položnic in pri nabavi opreme za otroke. Trem družinam bodo v sodelovanju z Rotary kluboma Novo mesto in Dolenjske Toplice, ki sodelujejo z donatorskimi sredstvi, pomagali pri nabavi drv,« je zapisal in dodal, da kot opažajo, za pomoč prosijo občani, ki so v času epidemije ostali brez službe ali pa se jim je iztekla zaposlitev za določen čas. Mnogim so se zato povečali življenjski stroški in se težko prebijejo iz dneva v dan, še posebej tam kjer imajo doma več družinskih članov. »Po pomoč se obračajo predvsem mlade družine. Aktivisti tamkajšnje krajevne organizacije, ki pokrivajo teren in so veliko med ljudmi pa opozarjajo tudi na potrebe in stiske starejših, kjer je prisotna osamljenost in prestrašenost ter negotovost, pogrešajo pa tudi kontakte s svojci. Glede na ekonomsko stanje v družbi, ko je veliko dejavnosti še vedno zaprtih, ljudje pa doma, je pričakovati, da se bo število prosilcev za pakete s hrano po novem letu še povečalo,« je zapisal.

»Na Osnovni šoli Vavta vas so se že marca srečali s stiskami staršev brez primerne računalniške opreme za učenje na daljavo. Pri tem so jim pomagali predstavniki Rotary kluba, društva Duh časa in Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine,« je nadaljeval župan in dodal, da je bilo v jesenskem valu potreb še več, zato so na šoli izposojali tudi šolske računalnike in pomagali staršem pri izboljšanju internetnih povezav, za 6 učencev iz socialno šibkejšega okolja pa na šoli tudi dnevno pripravljajo topel obrok.

Kot je zapisal Krštinc, občanom pomagajo tudi v Župnijski Karitas Vavta vas, ki pokriva celotno območje tamkajšnje župnije in občine. Na njihovem seznamu rednih prejemnikov pomoči je 130 družin in posameznikov, občasno pa razdelijo še izredno pomoč. »V prvem in drugem valu epidemije Covid 19 so njihovi prostovoljci razdelili izredno pomoč v obliki paketov osnovnih živil čez 500 občanom. V letu 2020 so tako občani Straže dobili 8 ton hrane in 8.000 litrov mleka,« je zapisal in dodal, da so pri razdelitvi izredne pomoči v obliki hrane sodelovali gasilci in pripadniki Civilne zaščite, svoje so prispevali tudi mladi prostovoljci, ki so se povezali preko »zuma« in ročno izdelali okrog 300 voščilnic in jih ponesli na domove starejših in bolnih občanov, prosilcem pa so razdelili tudi sredstva za enkratno socialno pomoč, ki jih je namenila občina iz proračuna. Prav tako so, kot je še zapisal župan, preko režijskega obrata, ki deluje v okviru občine, pomagali nekaterim družinam pri pripravi drv za zimo, na občini pa so se še posebej, kot je zapisal, razveselili novoletne donacije podjetja Eventus iz Novega mesta za nakup osnovnih življenjskih potrebščin.

M. L.-S.