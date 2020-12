Proračun za 2021 višji in bolj investicijsko naravnan

23.12.2020 | 14:00

Stari del vrtca Loka v Črnomlju, ki ga bodo kmalu zrušili. Pogodba za gradnjo novega 10-oddelčnega vrtca je že podpisana, gradnja se začne prihodnje leto.

OŠ Loka Črnomelj, njen stari del bodo zrušili in zgradili novega

Črnomelj - Občinski svet Občine Črnomelj, ki se je minuli četrtek sestal na redni 17. seji (tudi ta je, tako kot že nekaj sej doslej, zaradi korona ukrepov potekala v Kulturnem domu), je med drugim razpravljal o proračunu za prihodnje leto. Kot zatrjujejo svetniki, je usmerjen k izboljšanju bivanjskega, družbenega in ekonomskega standarda občank in občanov.

»Proračun lahko označimo za zgodovinski, saj izkazuje kar 21.645.690 evrov prihodkov in 28.225.164 evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj nameravamo pokriti iz prenesenih denarnih sredstev in dodatnim zadolževanjem,« so sporočili z Občine Črnomelj.

Za investicije v letu 2021 je predvidenih kar 57 odst. vseh sredstev, povišanje pa se nanaša predvsem na planirano izvedbo nadomestne gradnje OŠ Loka, gradnjo vrtca Loka, dograditve OŠ Dragatuš, gradnjo kanalizacije, ureditev infrastrukture v PC TRIS Kanižarica in ostale projekte, ki so razvidni iz posebnega dela proračuna.

Na seji so razpravljali tudi o spremembah odloka o prometni ureditvi in odloku o odmeri komunalnega prispevka. Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj po novem natančneje definira upravičence oproščenega plačila parkirnine in postopek pridobitve parkirne dovolilnice. Sprejeli so tudi odlok o odmeri komunalnega prispevka, ki v skladu z novimi državnimi razpisi določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in na novo ureja področje olajšav. Podrobnosti so obrazložene v gradivu seje, ki je na voljo na občinski spletni strani.

S.G.