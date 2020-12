Sprejeli proračun, zavrnili pa povišanje cen za predšolsko varstvo

23.12.2020 | 15:40

Foto: P. Primec

Šentrupert - Občinski svet občine Šentrupert je na svoji zadnji letošnji, sicer 15. redni seji, ki je tudi tokrat potekala kot videokonferenca, potrdil proračun občine za prihodnje leto, ki predvideva 3,59 milijona evrov prihodkov in 4,54 milijona evrov odhodkov. Proračun je investicijsko naravnan. Za investicije, med katerimi bosta osrednji dokončanje del v obrtni coni pod Farovškim hribom in krožišči v Slovenski vasi in Prelesju, je namenjenih kar 2,55 milijona evrov.

Kot so sporočili z občine Šentrupert, so med ostalimi zadevami svetniki zavrnili predlagano sistematizacijo delovnih mest v vrtcu Deteljica, kjer bo namesto redno zaposlenega za polovični čas po potrebi za IT podporo občina zagotovila zunanjega izvajalca, prav tako pa so zavrnili tudi povišanje cen za predšolsko varstvo, ker niso želeli dodatno finančno obremenjevati staršev.

Občinski svet se je seznanil tudi z idejno zasnovo obnove kulturnega doma, za katero je v pripravi projektna dokumentacija, da bi se občina v začetku prihodnjega leta lahko prijavila na razpis ministrstva za kulturo, pri čemer računa na največ 80-odstotno sofinanciranje na 300 tisoč evrov ocenjene obnove. Šentrupert bi tako dobil urejeno dvorano za prireditve in večnamenski prostor za druženja, srečanja in vaje.

M. L.-S.